به گزارش خبرگزاری مهر، مجید درویشی بعدازظهر سهشنبه در جلسه ستاد انتخابات شهرستان همدان اظهار کرد: بر اساس زمانبندی اعلامشده، ثبتنام داوطلبان انتخابات شوراهای اسلامی شهرها از طریق سامانه وزارت کشور از روز ۲۱ دیماه آغاز میشود و روند بررسی صلاحیت داوطلبان نیز توسط هیأت اجرایی از ۸ بهمنماه سال جاری در دستور کار قرار خواهد گرفت.
وی با اشاره به روند فعالیت ستاد انتخابات شهرستان همدان افزود: جلسات ستاد انتخابات شهرستان تاکنون بهصورت منظم برگزار شده و در مجموع ۵۴ مصوبه داشته است که تمامی این مصوبات اجرا شده یا در حال پیگیری است.
درویشی خاطرنشان کرد: همچنین دوره آموزشی تخصصی قوانین انتخابات با حضور مدیرکل دفتر بازرسی، مدیریت عملکرد و امور حقوقی استانداری همدان، بهعنوان رئیس کمیته حقوقی ستاد انتخابات استان، برای اعضای ستاد انتخابات شهرستان برگزار شده است.
فرماندار همدان ادامه داد: هیأت اجرایی شهرستان پس از برگزاری انتخابات اعضا، فعالیت رسمی خود را آغاز کرده و جلسات آن بهصورت مستمر در حال برگزاری است. همچنین نمایندگان و اعضای حقیقی هیأتهای نظارت در بخشهای مختلف شهرستان تعیین و معرفی شدهاند.
درویشی با اشاره به اقدامات اجرایی انجام شده خاطرنشان کرد: تجهیزات مورد نیاز هیأتهای نظارت و بخشها تأمین و تحویل داده شده و امسال ۳۴۶ شعبه اخذ رأی در شهرستان همدان پیشبینی شده است. در همین راستا، بازدیدهای اولیه از محل تمامی شعب اخذ رأی در چهار شهر شهرستان انجام گرفته است.
وی در پایان تأکید کرد: برگزاری انتخاباتی سالم، قانونمند و پرشور مستلزم همراهی و همیاری مردم، مسئولان و تمامی دستگاهها و سازمانهای اجرایی است.
