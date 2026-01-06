رزمایش تخصصی امداد و نجات نیروی دریایی ارتش برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، رزمایش تخصصی امداد و نجات در شرایط بحران نیروی دریایی ارتش به منظور ارتقای سطح آمادگی، تاب‌آوری و پاسخ عملیاتی در شرایط بحران صبح امروز به همت اداره بهداشت، امداد و درمان این نیرو برگزار شد.

این رزمایش با هدف سنجش آمادگی فردی و سازمانی در مواجهه با تهدیدات و حملات ترکیبی، ارتقای مهارت‌های تخصصی تیم‌های امدادی و درمانی و تمرین هماهنگ عملیات‌های حیاتی در شرایط اضطراری برگزار شد.

در جریان این تمرین تخصصی، محورهایی از جمله عملیات تریاژ مصدومان، رفع آلودگی‌های شیمیایی، اقدامات حیات‌بخش برای مصدومان ترومایی، شیمیایی و موج انفجار و همچنین تقویت هماهنگی میان سطوح مختلف فرماندهی و ارتقای ساختار فرماندهی در حوادث بهداشت، امداد و درمان به صورت میدانی تحت ارزیابی قرار گرفت.

در بخش اهداف عملیاتی، تمرین مقابله با سوانح رزمی، ارزیابی مهارت و آمادگی کارکنان مراکز درمانی، برقراری ارتباط امن و مؤثر میان پادگان کوهک با بیمارستان گلستان و سایر بیمارستان‌های تهران، ایجاد فرماندهی و کنترل یکپارچه، افزایش سرعت و دقت در مدیریت تریاژ و تخلیه مصدومان، و ارزیابی کارایی تجهیزات پزشکی و سامانه‌های پشتیبانی درمانی مورد اجرا قرار گرفت.

شایان ذکر است، امیر دریادار دوم پزشک علی مصدق خواه، رئیس اداره بهداشت، امداد و درمان نداجا، امیر سرتیپ دوم حاجی قاسمعلیان معاون طب رزم آجا، رئیس ابهاد نیروی زمینی ارتش، رئیس طب رزم ابهاد نیروی پدافند ارتش و نماینده جمعیت هلال احمر کشور مراحل انجام رزمایش را ارزیابی کردند.