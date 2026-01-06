سرپرست بیمارستان دیلم معارفه شد

به گزارش خبرنگار مهر، فرماندار دیلم سه شنبه شب در این مراسم با تأکید بر نقش مهم بیمارستانها در تأمین سلامت جامعه اظهار کرد: بیمارستان بقیهاللهالاعظم (عج) محور اصلی ارائه خدمات درمانی در شهرستان است و رفع نواقص موجود، تکمیل تجهیزات پزشکی و بهکارگیری پزشکان متخصص باید بهصورت جدی در دستور کار قرار گیرد.
اسماعیل کاظمی افزود: ارتقای کیفیت خدمات درمانی، ایجاد رضایتمندی و اعتمادسازی در میان شهروندان از اولویتهای حوزه سلامت است تا مردم برای دریافت خدمات درمانی ناچار به مراجعه به شهرستانهای همجوار نباشند.
وی همچنین با اشاره به ظرفیت مناسب خیرین حوزه سلامت در شهرستان دیلم گفت: مشارکت خیرین میتواند نقش مؤثری در تأمین تجهیزات پزشکی، بهبود زیرساختها و ارتقای سطح خدمات بیمارستان ایفا کند و این ظرفیت ارزشمند باید بهخوبی مورد استفاده قرار گیرد.
فرماندار دیلم ضمن قدردانی از زحمات و خدمات «اشکان لیراوی» رئیس پیشین بیمارستان، برای «محمدعلی بحرالعلوم» سرپرست جدید این بیمارستان آرزوی موفقیت کرد و افزود: تمیدوراریم با مدیریت جدید و همراهی کادر درمان و خیرین، شاهد بهبود محسوس خدمات درمانی در شهرستان دیلم باشیم.
در پایان این مراسم که با حضور معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی استان بوشهر، رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان و جمعی از مسئولان استانی و محلی حوزه سلامت برگزار شد، حکم سرپرستی «محمدعلی بحرالعلوم» اهدا و از خدمات رئیس پیشین بیمارستان تجلیل شد.
