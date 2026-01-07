  1. جامعه
  2. میراث فرهنگی و گردشگری
۱۷ دی ۱۴۰۴، ۹:۳۵

دامنه حمایت سوخت یارانه‌ای کشتی‌های گردشگری به دریای خزر رسید

دامنه حمایت سوخت یارانه‌ای کشتی‌های گردشگری به دریای خزر رسید

رئیس مرکز سرمایه‌گذاری وزارت میراث‌فرهنگی از تعمیم حمایت سوخت یارانه‌ای شناورها و کشتی‌های گردشگری و مسافری به دریای خزر خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی‌اصغر شالبافیان با اشاره به مصوبه اخیر هیئت وزیران اظهار کرد: بر اساس این تصمیم، دامنه شمول سیاست حمایتی تأمین سوخت یارانه‌ای برای کشتی‌ها، شناورها و قایق‌های مسافری و تفریحی دارای مجوز وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی که پیش‌تر خلیج‌فارس و دریای عمان را پوشش می‌داد، به دریای خزر نیز تسری یافته است.

وی افزود: این مصوبه بدون حذف یا تضعیف حمایت‌های پیشین، امکان بهره‌مندی فعالان گردشگری دریایی در شمال کشور را نیز از مزایای سوخت یارانه‌ای فراهم می‌کند و گامی مهم در جهت توسعه متوازن گردشگری دریایی به شمار می‌رود.

رئیس مرکز سرمایه‌گذاری و امور اقتصادی وزارت میراث‌فرهنگی با تشریح جزئیات این مصوبه گفت: مطابق تصمیم هیئت دولت، سوخت مورد نیاز کشتی‌ها و شناورهای مسافری و تفریحی با ترکیب ۸۰ درصد یارانه‌ای و ۲۰ درصد نرخ آزاد محاسبه می‌شود و قایق‌های تفریحی بنزین‌سوز نیز مشمول این حمایت هستند. همچنین خدمات سوخت‌رسانی به کشتی‌ها یا بانکرینگ بر اساس نرخ خرید از پالایشگاه‌ها محاسبه خواهد شد.

شالبافیان تصریح کرد: وزارت راه و شهرسازی و سازمان بنادر و دریانوردی با همکاری وزارت جهاد کشاورزی و وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، مسئول تأیید عملکرد و پیمایش ناوگان دریایی هستند و اطلاعات تردد شناورها از طریق تجهیزات موقعیت‌یاب به سامانه سدف ارسال می‌شود تا تخصیص سهمیه سوخت بر مبنای مصرف واقعی انجام گیرد.

وی ادامه داد: بر اساس این مصوبه، مالکان کشتی‌ها و شناورها موظف‌اند حداکثر ظرف یک ماه نسبت به نصب تجهیزات موقعیت‌یاب اقدام کنند و در صورت عدم ارائه اطلاعات عملکردی، سوخت آن‌ها با نرخ خدمات سوخت‌رسانی به کشتی‌ها محاسبه خواهد شد.

رئیس مرکز سرمایه‌گذاری و امور اقتصادی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در پایان تاکید کرد: تعمیم این حمایت به دریای خزر، پیام روشنی برای سرمایه‌گذاران بخش‌خصوصی دارد و می‌تواند به رونق گردشگری دریایی، افزایش صرفه اقتصادی فعالیت‌ها و ارتقای جایگاه ایران در گردشگری دریایی منطقه‌ای و بین‌المللی کمک کند.

کد خبر 6716244
فاطمه کریمی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه