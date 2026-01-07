کاهش بارندگی، زنگ خطر برای کشاورزی در گلستان

به گزارش خبرنگار مهر، مجید محمدی صبح چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به گزارشهای سازمان هواشناسی کشور گفت: طی هر دهه، میزان بارندگی کشور بهطور متوسط ۹ میلیمتر کاهش یافته و دما بین ۰.۲ تا ۰.۳ درجه سانتیگراد افزایش پیدا کرده است که این روند، کاهش تولیدات کشاورزی را به دنبال دارد.
وی با اشاره به کاهش بارندگیهای استان در سال زراعی جاری اظهار کرد: بررسی دادههای ایستگاههای سینوپتیک هواشناسی استان نشان میدهد میزان بارندگی در سال زراعی جدید تاکنون نسبت به سال گذشته و میانگین بلندمدت کاهش یافته است.
محمدی افزود: در چنین شرایطی، تنها راه جبران تأخیر در رشد گیاه، مصرف بهموقع کود سرک ازت و پتاس در ابتدای دوره رشد رویشی است.
به گفته وی، هرچند تغییرات اقلیمی محدودیتهای زیادی برای تولید ایجاد کرده، اما میتوان بخشی از کاهش عملکرد را با مصرف کودهای شیمیایی قبل از کشت و همچنین مصرف سرک جبران کرد.
سرپرست شرکت خدمات حمایتی کشاورزی گلستان با اشاره به نقش کودهای پتاس در افزایش مقاومت گیاهان گفت: مطالعات نشان داده است استفاده از کودهای پتاسه میتواند مقاومت گیاه را در برابر تنشهای خشکی و کمآبی افزایش دهد.
وی از تحقق فراتر از برنامه تأمین کود پتاس در استان خبر داد و گفت: سهمیه ابلاغی سال جاری برای کودهای پتاس ۱۳ هزار و ۵۲۴ تن بوده که تاکنون ۱۱۱ درصد آن، معادل ۱۴ هزار و ۹۷۲ تن تأمین شده و بیش از ۱۰ هزار و ۹۷۶ تن در اختیار کشاورزان قرار گرفته است که این امر یکی از مهمترین موفقیتهای بخش کشاورزی استان به شمار میرود.
محمدی همچنین به وضعیت تأمین کود اوره اشاره کرد و افزود: در حال حاضر بیش از ۸۹ هزار تن کود اوره، معادل ۸۲ درصد از برنامه ابلاغی، تأمین شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته با رقم ۶۵ هزار تن، ۳۷ درصد افزایش داشته است.
وی با هشدار درباره تلفات نیتروژن در شرایط تنش خشکی و رطوبتی خاک گفت: کود اوره مستعد تبخیر است و مصرف ترکیبی آن با کود اسید هیومیک میتواند بهعنوان یک بافر طبیعی عمل کرده و از هدررفت نیتروژن جلوگیری کند؛ موضوعی که نقش مهمی در افزایش بهرهوری و کاهش هزینههای تولید کشاورزان دارد.
