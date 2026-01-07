استمرار روند رو به رشد آمار جمعیت آهوی جبیر در جزیره هنگام

به گزارش خبرگزاری مهر، شاهمراد جعفری افزود: سرشماری پستانداران وحشی از مهم‌ترین اقدامات اجرایی اداره حفاظت از محیط زیست در بزرگ‌ترین جزیره ایرانی خلیج فارس با حمایت و هدایت اداره کل محیط زیست استان هرمزگان است که با هدف نظارت و رصد روند تغییرات جمعیت حیات‌وحش و شناسایی تهدیدها برای تعیین راهبرد و برنامه‌ریزی برای مدیریت و حفاظت پایدار گونه‌های یادشده انجام می‌گیرد.

وی ادامه داد: برابر سرشماری سال گذشته این اداره، ۲۰۰ رأس آهوی جبیر در سراسر جزیره هنگام شهرستان قشم زیست می‌کرده‌اند که این آمار در سال‌جاری به ۲۴۰ رأس افزایش یافته است.

رئیس اداره محیط زیست شهرستان قشم توضیح داد: در این برنامه کارشناسان و محیط‌بانان با پیمایش میدانی و به روش مشاهده مستقیم و پایش آثار و نمایه‌ها در مسیرهای از پیش تعیین شده، اقدام به سرشماری و برآورد تعداد و تراکم جمعیت علف‌خواران وحشی و آهوی جبیر کردند.

جعفری اضافه کرد: بررسی ترکیب جنسی و سنی جمعیت و شناسایی الگوهای رفتاری و پراکنش مکانی آهوی جبیر از دیگر نتایج این فعالیت میدانی در جزیره هنگام شهرستان قشم بوده است.

وی گفت: این شمارش مستقیم با استفاده از دوربین چشمی و یا چشم غیرمسلح، به‌وسیله موتورسیکلت، خودرو و در بیشتر مواقع پیاده انجام گرفته است.

رئیس اداره محیط زیست شهرستان قشم، مهم‌ترین عوامل تهدید کننده آهوان جبیر جزیره هنگام را عدم مدیریت صحیح پسماند، رشد گردشگری، تصادفات جاده‌ای، خشکسالی، کمبود بارش، کاهش علوفه و رقابت بر سر منابع غذایی با دام‌های اهلی عنوان کرد.