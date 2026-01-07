۱۰۰ نفر از کارکنان دولت در رشت به یاد سردار سلیمانی خون اهدا کردند

به گزارش خبرنگار مهر، در آخرین روز هفته مقاومت، صبح چهارشنبه پویش «نذر خون» به نیابت از سردار سپهبد حاج قاسم سلیمانی با حضور بیش از یکصد نفر از کارمندان دستگاههای اجرایی شهرستان رشت برگزار شد.
سرهنگ رضا رنجبر، رئیس سازمان بسیج کارمندان سپاه قدس گیلان، در این مراسم با اشاره به ششمین سالگرد شهادت سردار سپهبد حاج قاسم سلیمانی و هفته مقاومت اظهار کرد: نذر خون در مناسبتهای مختلف با هدف رفع مشکل کمبود خون در مراکز درمانی اجرا میشود.
وی افزود: در آخرین روز هفته مقاومت، پویش نذر خون با حضور کارکنان دستگاههای اجرایی برگزار شد تا یاد و نام سردار دلها گرامی داشته شود.
سرهنگ رنجبر با بیان اینکه یکی از رسالتهای بسیج کمک به همنوعان و نیازمندان است، گفت: کمبود خون یکی از نیازهای اساسی جامعه محسوب میشود و تلاش داریم با اجرای چنین برنامههایی، فرهنگ اهدای خون را بیش از پیش ترویج کنیم.
رئیس سازمان بسیج کارمندان سپاه قدس گیلان برگزاری این پویش را در راستای ترویج فرهنگ ایثار و مقاومت دانست و تصریح کرد: فرهنگ مقاومت تنها در میدان نبرد خلاصه نمیشود، بلکه در عرصههای اجتماعی نیز میتواند جان بیماران را نجات دهد و الگویی برای سایر اقشار جامعه باشد.
