نقد کتاب نقش و موقعیت ابن سینا در میان فیلسوفان سده میانه

به گزارش خبرگزاری مهر، نشست علمی نقد و بررسی کتاب «اندیشمندان سده‌های میانه؛ ابن سینا» با حضور جمعی از استادان و پژوهشگران حوزه فلسفه و تاریخ اندیشه برگزار می‌شود. این رویداد به بررسی جایگاه و تأثیر اندیشه‌های ابن سینا در سنت فلسفی قرون وسطی اختصاص دارد.

کتاب «اندیشمندان سده‌های میانه، ابن‌سینا» اثری پژوهشی است که به تحلیل نقش و موقعیت ابن سینا در میان فیلسوفان و متفکران قرون وسطی می‌پردازد. ابن سینا، فیلسوف و پزشک برجسته ایرانی، نه‌تنها در جهان اسلام بلکه در سنت فلسفی غرب نیز تأثیری ماندگار داشته است. این کتاب می‌کوشد نشان دهد که چگونه اندیشه‌های او در حوزه‌های فلسفه، منطق و پزشکی، مسیر تفکر قرون وسطایی را شکل داده و الهام‌بخش بسیاری از متفکران اروپایی بوده است.

در این نشست علمی، استادان و پژوهشگرانی به ارائه دیدگاه‌های خود خواهند پرداخت: سعید انواری، عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی، محمدجواد اسماعیلی، عضو هیئت علمی مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران، حامد رضایی، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران و روح‌الله فدایی، مترجم کتاب و عضو مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران.

این نشست یکشنبه ۲۱ دی‌ماه ۱۴۰۴، ساعت ۱۵ تا ۱۷ به صورت حضوری در مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران در تهران، خیابان ولیعصر، خیابان نوفل‌لوشاتو، خیابان آراکلیان، شماره ۴ و به صورت مجازی www.irip.ac.ir/u/۱۶s برگزار می‌شود.