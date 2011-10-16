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۲۴ مهر ۱۳۹۰، ۱۰:۴۵

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غربیها آثار ابن سینا را ترجمه کردند/ عقلانیت ویژگی بارز فلسفه ابن سینا

غربیها آثار ابن سینا را ترجمه کردند/ عقلانیت ویژگی بارز فلسفه ابن سینا

استاد گروه فلسفه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی با اشاره به اینکه ویژگی بارز و مهم فلسفه ابن سینا عقلانیت و تحلیلهای عقلی او است گفت: ترجمه آثار ابن سینا و ابن رشد در قرون وسطی تأثیر بسیاری بر فیلسوفان غربی داشته است.

دکتر عین الله خادمی در مورد ویژگی بارز فلسفه ابن سینا به خبرنگار مهر گفت: شاید مهمترین بارزه و ویژگی فلسفه ابن سینا بالاخص ابن سینای فیلسوف (زیرا ابن سینا در اواخر عمر تغییر و تحولی در او پیدا شد و تمایلش به عرفان بیشتر شد) و ابن سینای متقدم توجه به عقل و عقلانیت و تحلیلهای عقلی است.

این پژوهشگر و محقق حوزه فلسفه اسلامی ادامه داد: همه در این مسئله اتفاق نظر دارند که ابن سینا بهترین شارح فلسفه فارابی است و فارابی را همه به اتفاق به عنوان مؤسس فلسفه اسلامی قبول دارند. به همین جهت است که در آثار فارابی که نگاه می‏کنید به خاطر هم مجمل گویی که سبک فارابی از نظر نگارش داشته و هم آثار منظمی که در مجموعه مسائلی که مطرح می‏کند نداشته، متون او به عنوان متن درسی مورد توجه قرار نگرفته ولی برعکس در میان فیلسوفان مقدم شاید اولین فیلسوف مسلمانی که آثارش به عنوان آثار درسی از زمان کتابت تا امروز ادامه دارد، ابن سینا است.

وی یادآور شد: به همین دلیل ابن سینا تأثیر بسیار جدی بر فیلسوفان مشایی و اشراقی و همچنین بر پیروان حکمت متعالیه داشته است.

خادمی در مورد جایگاه آرا و اندیشه‎های ابن سینا بر فلسفه قرون وسطی در غرب نیز گفت: آثار ابن سینا در غرب ترجمه شده و با ترجمه‏ای که شد بر روی متفکران غربی قرون وسطی تأثیر بسیار زیادی گذاشته و بسیاری از متفکران قرون وسطی تحت تأثیر فلسفه او بودند.

کد مطلب 1434103

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