جمالو: صدور کارت هوشمند ملی تسریع می‌شود

رئیس سازمان ثبت احوال اعلام کرد: سازمان ثبت احوال با رفع موانع و هماهنگی با دستگاه‌های مرتبط، تلاش می‌کند کارت‌های هوشمند ملی در کوتاه‌ترین زمان ممکن به دست متقاضیان برسد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد جمالو، معاون وزیر کشور و رئیس سازمان ثبت احوال با اشاره به اهمیت دسترسی شهروندان به کارت هوشمند ملی، اظهار داشت: سازمان ثبت احوال کشور با تمرکز بر رفع موانع و بهبود فرآیندها، تسریع در صدور کارت‌های هوشمند ملی را در اولویت کاری قرار داده و تلاش می‌کند کارت هوشمند ملی در کوتاه‌ترین زمان ممکن به دست متقاضیان برسد.

وی افزود: در این راستا نشست‌های کارشناسی و پیگیری‌ها در سطح ستاد سازمان ثبت احوال کشور برگزار شد و موانع و مشکلات موجود در این مسیر احصاء شد و مقرر شد با توجه به وظایف سایر دستگاه‌ها در تأمین بدنه کارت هوشمند ملی با برگزاری نشست با دستگاه‌های ذیربط این موانع هر چه سریع‌تر مرتفع شد.

محمد جمالو با اشاره به حجم بالای کارت‌های چاپ شده در ادارات و عدم مراجعه مردم جهت دریافت آنها بیان داشت: با عنایت به حجم بالای کارت‌های هوشمند ملی رسوب شده در ادارات ثبت احوال و دفاتر پیشخوان به ادارات کل ثبت احوال استان‌ها ابلاغ شد تا با اطلاع رسانی مناسب از طریق رسانه‌ها، نسبت به تحویل هر چه سریع‌تر کارت‌های رسوب شده اقدام کنند.

