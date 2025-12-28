مدیرکل ثبت احوال بوشهر: ارائه خدمات هویتی متحول شد

به گزارش خبرنگار مهر، حیدر عمرانی صبح یکشنبه در دیدار با نماینده ولیفقیه در استان و امام جمعه بوشهر با اشاره به سوم دیماه، روز ملی ثبت احوال گفت: این روز یادآور صدور نخستین شناسنامه ایرانی به نام فاطمه ایرانی است که نقطه آغاز هویتبخشی رسمی به شهروندان و شکلگیری نظام ثبت وقایع حیاتی در کشور به شمار میرود.
مدیرکل ثبت احوال استان بوشهر با تأکید بر اهمیت تحول دیجیتال افزود: تأمین زیرساخت دستگاههای اجرایی با هدف تسهیل در ارائه خدمات به شهروندان و احراز هویت در فضای الکترونیک از طریق سامانه هدا، از اولویتهای اصلی ثبت احوال است که نقش مؤثری در تسریع و دقت خدمات دارد.
عمرانی ادامه داد: در حال حاضر، ارائه خدمات به مردم از طریق سامانه سهیم با ۲۱ خدمت الکترونیکی انجام میشود که موجب کاهش مراجعات حضوری و افزایش رضایتمندی شهروندان شده است. همچنین صدور گواهی انحصار وراثت بهصورت الکترونیکی و بدون حضور و درخواست متقاضیان، گامی مهم در راستای تسهیل امور مردم و قضازدایی محسوب میشود.
یکپارچگی اطلاعات هویتی خانوارها
وی با اشاره به زیرساختهای اطلاعاتی سازمان ثبت احوال تصریح کرد: سامانه سببی نسبی به عنوان زیربنای تمامی خدمات ثبت احوال عمل میکند و سامانه خانوار نیز بر اساس همین سامانه طراحی و اجرا شده است که نقش مهمی در یکپارچگی اطلاعات هویتی خانوارها دارد.
مدیرکل ثبت احوال استان بوشهر همچنین از بررسی درخواستهای هدفمندی یارانهها به عنوان یکی دیگر از خدمات نوین ثبت احوال نام برد و گفت: دقت در صحت اطلاعات هویتی در این حوزه، تأثیر مستقیمی بر عدالت در توزیع یارانهها دارد.
وی در پایان خاطرنشان کرد: یکی از اقدامات جدید و الکترونیک ثبت احوال، صدور شناسنامه نوزادان بهصورت کاملاً الکترونیکی و بدون حضور والدین است که با استفاده از زیرساختهای هوشمند، سرعت و سهولت خدمات را به شکل چشمگیری افزایش داده است.
