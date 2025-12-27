رحمتی: بیش از ۲۴ هزار کارت ملی هوشمند آماده تحویل است

علی رحمتی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: جامعه هدفی که در استان سیستان و بلوچستان باید ثبت‌نام کارت هوشمند ملی را انجام می‌دادند، به‌طور کامل پوشش داده شده و صددرصد جامعه هدف ثبت‌نام خود را انجام داده‌اند.

مدیرکل ثبت احوال سیستان و بلوچستان ادامه داد: تعداد جامعه هدف استان دو میلیون و ۲۱۲ هزار و ۹۳۰ نفر بوده که همگی ثبت‌نام شده‌اند. از این تعداد، یک میلیون و ۸۹۳ هزار و ۸۴۷ نفر کارت هوشمند ملی خود را دریافت کرده‌اند که معادل ۸۹/۶۵ درصد است.

وی افزود: در حال حاضر، تعداد ۲۴ هزار و ۸۸۱ کارت هوشمند ملی در ادارات ثبت احوال و دفاتر پیشخوان دولت آماده تحویل است که علی‌رغم اطلاع‌رسانی‌های مکرر از طریق رسانه‌ها و فضای مجازی، برخی از متقاضیان هنوز برای دریافت کارت خود مراجعه نکرده‌اند.

رحمتی خاطرنشان کرد: عدم دریافت کارت باعث بروز مشکلاتی برای این افراد در دریافت خدمات هویتی از دستگاه‌های مختلف می‌شود، چراکه عکس و سریال کارت ملی قدیمی آن‌ها حذف شده و لازم است کارت هوشمند ملی تحویل گرفته شود.

وی تصریح کرد: تحویل کارت هوشمند ملی صرفاً با احراز هویت و تطبیق اثر انگشت متقاضی انجام می‌شود و کارت‌ها فقط به افرادی که در قید حیات هستند تحویل داده می‌شود؛ کارت‌های مربوط به افراد فوت‌شده نیز سالانه توسط سازمان ثبت احوال شناسایی و ابطال می‌شود.

مدیرکل ثبت احوال سیستان و بلوچستان در پایان گفت: تا زمان تحویل کارت هوشمند ملی، متقاضیان می‌توانند با رسید ثبت‌نام و کد رهگیری از تمامی خدمات هویتی استفاده کنند و هیچ دستگاهی حق امتناع از ارائه خدمات به این افراد را ندارد. همچنین کارت‌های ملی قدیمی، همچنان معتبر هستند و تا زمان دریافت کارت هوشمند جدید، قابل استفاده خواهند بود.