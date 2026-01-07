به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا دبیر در مراسم افتتاح موزه افتخارات کشتی همزمان با سالروز درگذشت غلامرضا تختی گفت: یکی از شانسهای ما این بود که سال ۲۰۲۰ کرونا شد و المپیک یک سال به تعویق افتاد. این تأخیر یکساله به ما کمک کرد تا برنامهریزی بهتری داشته باشیم و در نهایت موفق به کسب چهار مدال شدیم.
وی گفت: همیشه تأکید کردهام و این بار هم میگویم ما تیمهای نهم و یازدهم جهان را گرفتیم ولی الان قهرمان جهان شدیم. ما در چنین شرایطی کشتی را تحویل گرفتیم و لازم است این موضوع بهدرستی دیده شود.
وی گفت: در این مسیر صالحی امیری زحمات فراوانی کشید، بهویژه در دوران کرونا که همواره همراه و پشتیبان ما بودند. قدردان زحمات او هستیم و همواره از او درخواست کردهایم حداقل سالی یکبار از نزدیک در جریان امور کشتی قرار بگیرند.
هفدهم دیماه فرصتی برای این دیدار بود.
رئیس فدراسیون کشتی عنوان کرد: وزیر ورزش همواره با محبت و بزرگواری در کنار ما بودهاند. برای من هم برادر بزرگتر هستند هم استاد و هم رئیس. بیش از ۲۰ سال است که در کنار او کار کردم و از تجربیاتشان آموختهایم. دغدغهمندی او نسبت به کشتی حتی بیش از خود ماست.
دبیر گفت: قرار است برخی اقدامات در کشتی انجام شود که به زمان پس از المپیک موکول میشوند. امیدوارم پس از پشت سر گذاشتن المپیک لسآنجلس، فرصت اجرای آنها فراهم شود.
رئیس فدراسیون کشتی گفت: زمانی که به فدراسیون کشتی آمدم تمام مدالهای قهرمانان جهان و المپیک را دزدیده بودند. روسای فدراسیونهای قبلی طی این فاصله که این مدالها گم شده است، بیایند و حوابگو باشند. کشتی ایران ۳۰۰ مدال جهانی و المپیک دارد.
دبیر گفت: امروز هفدهم دیماه یاد و خاطره یکی از بزرگترین چهرههای ورزشی ایران، زندهیاد جهانپهلوان غلامرضا تختی را گرامی میداریم. او مردی است که افتخار جامعه ورزش و کشتی ایران است.
رئیس فدراسیون کشتی خاطرنشان کرد: نسل ما این شانس را داشته که بسیاری از بزرگان کشتی از جمله مرحوم جهانبخت توفیق، زندهیاد زندی، مرحوم مجتبی خجستهپور و دیگران را از نزدیک دیده باشد و تنها معدودی از بزرگان بودند که فرصت دیدارشان برای ما فراهم نشد.
وی گفت: تختی را همواره به عنوان مردی با اخلاص یاد میکنم؛ چرا که باور دارم هر کاری اگر بدون اخلاص انجام شود برکت و توفیق نخواهد داشت. آنچه انسان را بالا میبرد نه مقام و سکو بلکه اخلاص است.
رئیس فدراسیون کشتی خاطرنشان کرد: جهانپهلوان تختی با همین ویژگی در دل مردم ماندگار شد. او از کشتی برای خود بهرهبرداری شخصی نکرد، پرچم کشتی را ابزار شهرت نساخت و به همین دلیل نامش جاودانه شد.
وی گفت: همیشه به قهرمانان و جوانان کشتی توصیه میکنم بهگونهای زندگی کنند که پرچم کشتی ایران پایین نیاید. ما به تختی افتخار میکنیم.
نظر شما