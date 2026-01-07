به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با ظهر چهارشنبه جمعی از بازاریان شهرستان شاهرود با حضور در دفتر امام جمعه این شهر با آرمان‌های انقلاب اسلامی و شهدا و امامین انقلاب اسلامی تجدید بیعت کردند.

از اصناف، بازاریان و کسبه شهرستان شاهرود در این دیدار، پایبندی خود به آرمان‌های انقلاب اسلامی و شهدا و همچنین ولایتمداری خود را مورد تاکید قرار دادند.

نمایندگان بازاریان در این دیدار ضمن خوانش قطع نامه بازاریان شاهرود علیه اغتشاش گران و دشمنان و معاندان نظام اسلامی ایران، اعلام کردند که همواره بر خط ولایت حضور دارند.

حجت الاسلام عباس امینی امام جمعه شاهرود در این نشست ضمن قدردانی از حضور پرشور کسبه شاهرودی در این تجمع اعلام کرد: کسبه و بازاریان شاهرود از همان ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی نشان داده‌اند که با آرمان‌های انقلاب اسلامی و شهدا همراهی دارند.

حجت الاسلام امینی با اشاره به حضور بازاریان شاهرودی در تمام برنگاه های دوران پیروزی انقلاب اسلامی بیان کرد: حضور و مواضع شفاف اصناف و بازاریان بیانگر بصیرت این قشر است.

وی بر ضرورت پیگیری مطالبات از مسیرهای قانونی و اصلاح رویه‌های اقتصادی کشور از سوی مسئولان شد و افزود: تقویت همدلی اجتماعی و تعامل مؤثر میان مردم و مسئولان از جمله مهمترین مسائلی است که مسئولان ما باید به آن توجه داشته باشند.