۱۷ دی ۱۴۰۴، ۲۱:۵۵

جزئیات طرح جدید کالابرگ الکترونیکی اعلام شد؛ مراجعه حضوری لازم نیست

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد: طرح کالا برگ الکترونیکی شامل همه ایرانیان ساکن کشور می‌شود و حتی افرادی که یارانه نگرفته‌اند، مشمول‌ این طرح خواهند شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرد: طرح کالا برگ الکترونیکی شامل همه ایرانیان ساکن کشور می‌شود و حتی افرادی که تاکنون یارانه دریافت نکرده‌اند، مشمول این طرح خواهند بود.

همه مراحل مرتبط با طرح کالا برگ به صورت الکترونیکی انجام می‌شود و مراجعه حضوری به ادارات یا نهادها نیاز نیست.

همچنین، تنها پیامک‌هایی که از شماره v.refah ارسال می‌شود معتبر است و فاقد هرگونه لینک است.

اعتبار ماهانه یک میلیون تومانی کالابرگ برای هر ایرانی

راه‌های استعلام مانده اعتبار و مشاهده فروشگاه‌های طرف قرارداد از طریق پیام‌رسان «بله» و درگاه و برنامه «شمیم» امکان‌پذیر است.

سامانه‌ها و روش ثبت درخواست برای آن دسته از هم‌وطنانی که تاکنون متقاضی دریافت یارانه نبوده‌اند، طی اطلاعیه‌های آتی اعلام خواهد شد.

برای هر فرد، ماهانه یک میلیون تومان اعتبار کالابرگ اختصاص می‌یابد و چنانچه کمتر از این مبلغ خرید انجام شود، مانده اعتبار به ماه بعد منتقل خواهد شد.

زهره آقاجانی

    نظرات

    • IR ۰۱:۴۲ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۸
      7 8
      پاسخ
      دهک یک که ۶۲۰ کالابرگ می گرفت الان با گرانی اجناس یه تومن، دهک ده که کالابرگ نمیگرفت و با قدرت مالی بالا هم یه تومن، عجب انصاف وعدالتی
      • حاجی IR ۰۷:۳۷ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۸
        14 1
        حالا فکر کردی دهک بالا حقوقش چقدر من شدم دهک نه با حقوق 20تومن
      • حسین IR ۱۳:۳۵ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۸
        2 0
        ما مستجریم درامد بالاهم نداریم دهکمونو زدن۹
    • اکبر IR ۱۴:۴۰ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۸
      0 0
      پاسخ
      این یک میلیون اعتبار اختصاص یافته برای دهک یک تا سه کم نیست با این گرونی که هست به نظرتون در یک خانواده دو نفره با این پول چه مایحتاجی را میتوان تهیه کرد این انصاف نیست دهک یک تا سه جزو فقیرترین قشر جامعه هستند و مردم ایران لایق بهترینا هستند نه اعتبار یک میلیون تومانی و گرونی بیش از حدی که به زندگی این مردم فشار میاره میتونم بگم خیلی زحمت کشیدید نکنه میخواستید از جیبمون هم یه چیزی به شما بدهیم
    • IR ۱۵:۱۴ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۸
      0 0
      پاسخ
      حقوق 18میلیون تومان بازنشسته ام دهک 10هستم
    • احمد عسگری IR ۱۵:۱۸ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۸
      1 0
      پاسخ
      تا دیروز که رییس جمهور میگفت برای پرداخت حقوق کارمندان دولت هم پولی برای پرداخت ندارم این پول کلان برای پرداخت یارانه یک میلیونی از کجا آمد!؟؟
    • عباس IR ۱۵:۱۹ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۸
      0 0
      پاسخ
      دهک بندی ناعدالتی بعضی دهک یک توی بالشتشون پرسکه هست،من باحقوق بازنشستگی 18میلیون دهک 10شدم
    • IR ۱۵:۵۷ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۸
      0 0
      پاسخ
      بعضی ها زدن ما دهک یک هستیم و معترض که با بقیه یکسان میشن ما چی بگیم که نه بیمه داریم نه خانه نه سهام عدالت و خانم هستم شوهرم فوت کرده دهک پنج هستیم نمی‌دونم رو چه حسابی دهک پنج شدیم و کلا این یک میلیون جواب این قیمت های وحشتناک را نمیده کاش یارانه وکالا برگ نبود وقیمت ها را کنترل می کردن حقوق ها ریالی و هزینه ها دلاری .الان کالا برگ به ضرر مردم

