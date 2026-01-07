جزئیات طرح جدید کالابرگ الکترونیکی اعلام شد؛ مراجعه حضوری لازم نیست

به گزارش خبرگزاری مهر، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرد: طرح کالا برگ الکترونیکی شامل همه ایرانیان ساکن کشور میشود و حتی افرادی که تاکنون یارانه دریافت نکردهاند، مشمول این طرح خواهند بود.
همه مراحل مرتبط با طرح کالا برگ به صورت الکترونیکی انجام میشود و مراجعه حضوری به ادارات یا نهادها نیاز نیست.
همچنین، تنها پیامکهایی که از شماره v.refah ارسال میشود معتبر است و فاقد هرگونه لینک است.
اعتبار ماهانه یک میلیون تومانی کالابرگ برای هر ایرانی
راههای استعلام مانده اعتبار و مشاهده فروشگاههای طرف قرارداد از طریق پیامرسان «بله» و درگاه و برنامه «شمیم» امکانپذیر است.
سامانهها و روش ثبت درخواست برای آن دسته از هموطنانی که تاکنون متقاضی دریافت یارانه نبودهاند، طی اطلاعیههای آتی اعلام خواهد شد.
برای هر فرد، ماهانه یک میلیون تومان اعتبار کالابرگ اختصاص مییابد و چنانچه کمتر از این مبلغ خرید انجام شود، مانده اعتبار به ماه بعد منتقل خواهد شد.
