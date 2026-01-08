رمضانعلی سنگدوینی، در گفتگو با خبرنگار مهر با تشریح دلایل رد کلیات لایحه بودجه در مرحله نخست بررسیها اظهار کرد: یکی از مهمترین ایرادات مجلس به بودجه، افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان بود که با توجه به شرایط تورمی کشور، عملاً توان پوشش هزینههای زندگی این اقشار را ندارد و فشار مضاعفی به معیشت آنان وارد میکند.
وی افزود: موضوع معیشت مردم، نحوه اجرای کالابرگ و تأمین کالاهای اساسی از محورهای جدی جلسات مجلس با حضور رئیسجمهور و وزرا بود و نمایندگان بهصراحت تأکید کردند که سیاستهای حمایتی باید بهگونهای اجرا شود که مردم اثر آن را در سفره خود احساس کنند.
سنگدوینی با اشاره به افزایش دو درصدی مالیات بر ارزش افزوده گفت: اگرچه مالیات ارزش افزوده به کالاهای اساسی تعلق نمیگیرد، اما افزایش آن فشار مستقیمی بر اصناف و تولیدکنندگان وارد میکند؛ در شرایطی که بسیاری از فعالان اقتصادی با کاهش درآمد و رکود مواجهاند، این تصمیم میتوانست نگرانی جدی در بازار ایجاد کند.
این نماینده مجلس ادامه داد: پس از رد کلیات بودجه، با تعامل میان دولت و مجلس و پذیرش اصلاحات پیشنهادی، لایحه مجدداً به جریان بررسی بازگشت و اکنون در کمیسیونهای تخصصی در حال بررسی است و پس از ارائه پیشنهادات نمایندگان، در کمیسیون تلفیق نهایی خواهد شد.
وی با تأکید بر لزوم اصلاح شیوه اجرای کالابرگ اظهار کرد: پرداخت یارانه معیشتی باید هدفمند باشد و تمرکز آن بر دهکهای پایین جامعه قرار گیرد؛ تخصیص یکسان منابع به دهکهای بالا، هم ناکارآمد است و هم عدالت اجتماعی را خدشهدار میکند.
سنگدوینی همچنین خاطرنشان کرد: در صورت افزایش قیمت کالاهای اساسی، دولت موظف است به همان میزان اعتبار کالابرگ را افزایش دهد تا فشار تورمی به مردم منتقل نشود.
نماینده مردم گرگان و آققلا با انتقاد از ضعف نظارت بازار گفت: کالاهای اساسی در کشور موجود است اما آنچه مردم را آزار میدهد، نبود نظارت مؤثر و سوءاستفاده سودجویان و محتکران است؛ کالاهایی که با ارز ترجیحی تأمین شدهاند نباید با قیمت آزاد به دست مصرفکننده برسند.
وی تأکید کرد: دولت، دستگاههای نظارتی و قضائی و همچنین مسئولان استانی باید بهصورت میدانی بر بازار نظارت کنند و اجازه ندهند قیمتها سلیقهای تعیین شود یا کالاهای اساسی از دسترس مردم خارج شود.
سنگدوینی گفت: مجلس در برابر معیشت مردم کوتاه نخواهد آمد و در صورت بیتوجهی به حقوق مردم، بهعنوان نماینده آنان با صدای بلند مطالبهگری خواهد کرد.
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