۶۱۱ نفر در حوادث دریایی کشور نجات یافتند

به گزارش خبرگزاری مهر، علی‌اکبر مرزبان در حاشیه برگزاری رزمایش بزرگ جست‌وجو و نجات دریایی در ساحل بوشهر اظهار کرد: این رزمایش‌ها با هدف افزایش آمادگی دستگاه‌های مسئول در مواجهه با شرایط اضطراری و بحران‌های دریایی، شناسایی نقاط ضعف و تقویت نقاط قوت برگزار می‌شود.

وی افزود: بر اساس قوانین داخلی و مقررات بین‌المللی، مسئولیت اصلی عملیات جست‌وجو و نجات دریایی بر عهده سازمان بنادر و دریانوردی است، اما تحقق یک عملیات موفق نیازمند هماهنگی، تعامل و مشارکت همه‌جانبه دستگاه‌های کشوری، لشکری، نظامی و امنیتی است که خوشبختانه این هماهنگی در این رزمایش به‌خوبی محقق شد.

معاون امور دریایی سازمان بنادر و دریانوردی کشور با تأکید بر اهمیت حفظ جان دریانوردان و سرنشینان شناورها تصریح کرد: در عملیات‌های جست‌وجو و نجات، بدون توجه به نوع شناور اعم از تجاری، صیادی، مسافری یا تفریحی، اولویت نخست سازمان بنادر و دریانوردی نجات جان انسان‌هاست.

مرزبان ادامه داد: در سال گذشته بیش از یک‌هزار و ۲۰۰ نفر و از ابتدای سال جاری تاکنون ۶۱۱ نفر با استفاده از تجهیزات تخصصی و توان نیروهای متخصص و آموزش‌دیده و با همکاری دستگاه‌های همکار از حوادث دریایی نجات یافتند.

وی با اشاره به برگزاری مستمر رزمایش‌های جست‌وجو و نجات دریایی گفت: سازمان بنادر و دریانوردی در قالب کمیته ملی حمل‌ونقل دریایی و با مشارکت ۱۴ تا ۱۵ نهاد مرتبط، به‌صورت منظم در استان‌های ساحلی رزمایش‌های عملیاتی برگزار می‌کند و رزمایش‌های بزرگ‌مقیاس نیز معمولاً پیش از آغاز طرح سفرهای نوروزی اجرا می‌شود.

معاون امور دریایی سازمان بنادر و دریانوردی کشور تأکید کرد: هدف نهایی از برگزاری این رزمایش‌ها، ارتقای سطح ایمنی دریانوردی، افزایش هماهنگی میان دستگاه‌ها و فراهم‌سازی بستر ایمن برای فعالیت‌ها و سفرهای دریایی در کشور است.