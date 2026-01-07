منشأ تعطیلی بازار رشت صنفی نبود؛ تجمع با هدایت افراد محدود

به گزارش خبرنگار مهر، به گفته برخی بازاریها تعطیلی موقت مغازهها تصمیم صنفی نبوده و گروهی محدود با هدایت لیدرهایی مشخص و سازمان یافته برخی کسبه را تهدید کردند تا مغازههای خود را ببندند؛ برخی افراد نیز تلاش کردند از این فضا برای اهداف خود سو استفاده کنند.
شاهدان عینی میگویند جمعیت آغاز کننده تجمع محدود و سازمان دهیشده بود و با اعمال فشار، برخی مغازه داران را وادار به تعطیلی واحدهای صنفی کردند.
گفته میشود، به کسبهها اعلام شده بود در صورت عدم همراهی، احتمال آسیب به مغازههایشان وجود دارد.
بسیاری از بازاریها صرفاً برای جلوگیری از خسارت و بدون همراهی با این افراد، مغازههای خود را به طور موقت بستند و پس از بازگشت شرایط به حالت امن، فعالیت عادی خود را از سر گرفتند.
بر اساس منابع محلی، تعداد آغاز کنندگان تجمع حدود ۵۰ نفر یا کمی بیشتر برآورد شده است.
این تجمع از حوالی اذان ظهر آغاز شد و اگرچه فراخوانی برای ساعت ۱۴ نیز مطرح بود اما بازاریها از همراهی با آن خودداری کردند و تجمع به تدریج متفرق شد.
با وجود اینکه تعدادی از کسبه نسبت به افزایش قیمتها اعتراض و انتقاد داشتند، اما هرگز خود را در صف اغتشاشگران قرار ندادند.
بازاریها پیشتر نیز نشان دادهاند که اعتراضات خود را از مسیر قانونی و صنفی دنبال میکنند و در صورت برگزاری هرگونه اعتصاب یا تجمع، این اقدامات با مجوز و چارچوب قانونی انجام میشود.
در حال حاضر، اوضاع بازار رشت آرام گزارش میشود و از محدوده لوازم خانگی مسجد کاسه فروشان تا مسیر منتهی به شهرداری، کسبه به تدریج واحدهای صنفی خود را بازگشایی کرده و شرایط به حالت عادی بازگشته است.
