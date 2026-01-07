به گزارش خبرنگار مهر، جمعی از بازاریان و کسبه شهر قزوین روز سه شنبه با هدف اعتراض به وضعیت گرانی و تورم، اقدام به تجمع اعتراضی کردند.

بر اساس گزارش خبرنگار مهر، کسبه خیابان خیام با تعطیلی مغازه‌های خود، در اعتراض به شرایط نامناسب بازار و افزایش قیمت‌ها، در مقابل فرمانداری قزوین تجمع کردند.

این تجمع با همراهی و نظارت نیروی انتظامی، به صورت راهپیمایی مسالمت‌آمیز و بدون حاشیه به سمت راسته بوعلی ادامه یافت.

تجمع‌کنندگان سپس از خیابان بوعلی به سمت بازار حرکت کردند که در ادامه، در محدوده بازار سنتی قدیم نیز تعدادی از مغازه‌ها تعطیل شد.

در جریان این راهپیمایی که تا این مرحله در فضایی آرام و مسالمت‌آمیز در حال برگزاری بود، برخی افراد سودجو تلاش کردند با سر دادن شعارهایی مسیر مطالبات صنفی بازاریان را منحرف کنند، که به دلیل عدم همراهی مردم موفق نشدند و این افراد که تعدادشان حدود شش تا هفت نفر بود، با واکنش و اعتراض مردم مواجه شدند.

در نهایت با ورود و مدیریت نیروی انتظامی، تجمع‌کنندگان به آرامی پراکنده شدند و هم‌اکنون مرکز شهر و بازار قزوین در آرامش کامل قرار دارد و مشکلی گزارش نشده است.