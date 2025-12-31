تجمعی در کار نبود؛ اعتراضات محدود در برخی نقاط مرکزی اصفهان

به گزارش خبرنگار مهر، امروز در اصفهان خبری از تجمع گسترده یا راهپیمایی بازاریان نبود و فعالیت بازار در اغلب نقاط شهر به‌صورت عادی در جریان داشت. تنها برخی از واحدهای صنفی با تصمیم فردی کسبه، اقدام به تعطیلی موقت واحدهای صنفی کردند که این اقدام نیز بدون هرگونه تجمع یا تنش صورت گرفت.



بر اساس مشاهدات میدانی، در مقابل فضای آرام بازار، تعداد اندکی در محور چهارباغ عباسی، میدان امام حسین (ع)، میدان نقش جهان و خیابان سپاه تلاش کردند با ایجاد هیاهو و رفتارهای هنجارشکنانه، نظم عمومی شهر را بر هم بزنند.



در پی این اقدامات پراکنده، نیروهای انتظامی و نظامی به‌منظور حفظ آرامش عمومی و تأمین امنیت شهروندان، وارد عمل شده و این حضور موجب شد شرایط در کوتاه‌ترین زمان ممکن به حالت عادی بازگردد و تردد شهروندان در این مناطق بدون مشکل ادامه یابد.



گفتنی است مسئولان استان پیش‌تر بر تمایز میان اعتراض صنفی قانونی و اقدامات مخرب تأکید کرده و اعلام کرده‌اند هرگونه تلاش برای سوءاستفاده از مطالبات اقتصادی مردم و تبدیل آن به ناامنی، با واکنش قاطع نیروهای مسئول مواجه خواهد شد.