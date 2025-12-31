  1. استانها
۱۰ دی ۱۴۰۴، ۲۳:۰۹

تجمعی در کار نبود؛ اعتراضات محدود در برخی نقاط مرکزی اصفهان

اصفهان -برخلاف برخی فضاسازی‌ها، هیچ‌گونه تجمع سازمان‌یافته‌ای از سوی بازاریان در اصفهان شکل نگرفت و تنها تعدادی از کسبه با بستن موقت مغازه‌های خود، نارضایتی‌شان را اعلام کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، امروز در اصفهان خبری از تجمع گسترده یا راهپیمایی بازاریان نبود و فعالیت بازار در اغلب نقاط شهر به‌صورت عادی در جریان داشت. تنها برخی از واحدهای صنفی با تصمیم فردی کسبه، اقدام به تعطیلی موقت واحدهای صنفی کردند که این اقدام نیز بدون هرگونه تجمع یا تنش صورت گرفت.

بر اساس مشاهدات میدانی، در مقابل فضای آرام بازار، تعداد اندکی در محور چهارباغ عباسی، میدان امام حسین (ع)، میدان نقش جهان و خیابان سپاه تلاش کردند با ایجاد هیاهو و رفتارهای هنجارشکنانه، نظم عمومی شهر را بر هم بزنند.

در پی این اقدامات پراکنده، نیروهای انتظامی و نظامی به‌منظور حفظ آرامش عمومی و تأمین امنیت شهروندان، وارد عمل شده و این حضور موجب شد شرایط در کوتاه‌ترین زمان ممکن به حالت عادی بازگردد و تردد شهروندان در این مناطق بدون مشکل ادامه یابد.

گفتنی است مسئولان استان پیش‌تر بر تمایز میان اعتراض صنفی قانونی و اقدامات مخرب تأکید کرده و اعلام کرده‌اند هرگونه تلاش برای سوءاستفاده از مطالبات اقتصادی مردم و تبدیل آن به ناامنی، با واکنش قاطع نیروهای مسئول مواجه خواهد شد.

    • IR ۰۶:۳۲ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۱
      26 0
      پاسخ
      مردم حق دارند از وضعیت اقتصادی ، شکایت کنند مگر مردم سر گنج نشستند
      • IR ۱۵:۵۸ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۱
        2 7
        بله مردم حق دارند ولی نباید پازل دشمن را کامل کنند و همین مردم هم بودند که در انتخابات 1403 لجبازی کردند
    • احمدی IR ۰۸:۴۵ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۱
      2 4
      پاسخ
      اعتراض با اغتشاش فرق میرا کنه ملت اعتراض دارند و حقشان است چون گرانی خانمانی سوز و ویرانگر شده است و ارزش پول ملی بی ارزش‌ترین پول دنیا شده و ملت توان امکانات اولیه زندگی را هم ندارند زندگی مرگبار شده و به این وضعیت ملت اعتراض شدید دارند و باید مسئولان سریع رسید گی کنند ولی اغتشاش کار برانداز آن و منافقین است باید همه جلوی آن در آن را بگیرند و برخورد کنند
    • IR ۱۴:۲۴ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۱
      3 4
      پاسخ
      مردم هیچ مشکلی با نظام ندارند حقوق نصف مخارج نیست و برای برگشت به حالت نرمال چند سال باید حقوق برابر تورم اضافه شود شاید دوباره خرج و مخارج با هم یکی شود وگرنه هر روز بدتر می‌شود حقوق تبعیض آمیز را تمام کنید مخارج برای همه یکسان است تا موقعی که من توانایی خرید اجناس را به هر مبلغی داشته باشم آنهایی که توانایی ندارند زجر می‌کشند، حقوق برای مدیر و کارگر روی پنجاه ببندید و تبعیض را تمام کنیم تا وقتی که دوباره اوضاع فروش نفت و منابع مثل چند دهه گذشته شود.
    • تبریزی IR ۱۷:۰۱ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۱
      3 5
      پاسخ
      براگرانی اعتراض می کنیم اما اجازه نمیدیم رسانه های خارجی سواستفاده کنن

