۱۷ دی ۱۴۰۴، ۱۸:۵۳

یازدهمین پویش بذر پاشی در مراتع بیارجمند انجام شد

شاهرود- رئیس اداره منابع طبیعی شاهرود از اجرای یازدهمین پویش بذر پاشی در مراتع بیارجمند خبر داد و گفت: هدف این اقدام فرهنگ سازی در راستای حفاظت از منابع طبیعی است.

علی اکبر عباسی راد در گفتگو با خبرنگار مهر، از اجرای یازدهمین پویش بذر پاشی طی سال جاری با حضور گسترده مردم در مراتع بی ارجمند خبر داد و اظهار داشت: این پویش در مراتع بچه چاه، یوسف چاه و کی کی اجرا شده است.

وی با تاکید بر اینکه تلاش برای احیا کویر با استفاده از گونه‌های مناسب با اقلیم منطقه در دستور کار است، افزود: در این پوش بذرکاری و بذر پاشی قیچ و درمنه توسط مرتع داران و بهره برداران انجام گرفت.

رئیس اداره منابع طبیعی شاهرود با اشاره به اینکه این پویش‌های مردمی زمینه ترمیم و بازسازی پوشش گیاهی منطقه را فراهم ساخته است، ابراز داشت: در حاشیه این پویش کارگاه نوآوری در مدیریت و ترمیم مراتع نیز همراه با ارائه نکات کاربردی برگزار شده است.

عباسی راد با تاکید بر اینکه اداره منابع طبیعی نقش مدیریت، هدایت و نظارت را بر عهده داشت تا اجرای طرح در چارچوب علمی و اصولی پیش رود، بیان کرد: این اقدام ارزشمند، گامی مؤثر برای حفاظت از سرمایه‌های سبز سرزمین و الگویی برای مدیریت پایدار منابع طبیعی است.

وی افزود: این یازدهمین پویش مردمی سال ۱۴۰۴ بود، حرکتی که نشان می‌دهد شعار اگر در کنار عمل باشد، می‌تواند به فرهنگ‌سازی، مشارکت مردمی و احیای طبیعت منجر شود.

