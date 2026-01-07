مشاور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در امور زنان و خانواده منصوب شد

به گزارش خبرگزاری مهر، با حکم احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی فاطمه مقدسی به عنوان «مشاور وزیر در امور زنان و خانواده» وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی منصوب شد.

در متن این حکم آمده است:

نظر به مراتب تعهد، تخصص و تجارب ارزشمند سرکارعالی به موجب این حکم به‌عنوان «مشاور وزیر در امور زنان و خانواده» منصوب می‌شوید.

امید است که با اتکا به خداوند متعال، آموزه‌های راه‌گشای اسلام و احساس مسئولیت نسبت به میهن و مردم عزیز ایران، تمام توان و ظرفیت خود را برای تحقق وظایف و اهداف مرتبط با مسئولیت انتصابی به کار بگیرید.

تعهد مستمر به مفاد «سوگندنامه کارگزاران دولت وفاق ملی» و «میثاق‌نامه رفع تعارض منافع کارگزاران دولت چهاردهم» از شما انتظار می‌رود. توفیق شما در انجام وظایف در راستای جهت‌گیری‌های راهبردی دولت چهاردهم و وزارت متبوع با تعهد به قانون اساسی، سند چشم‌انداز، سیاست‌های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری (مد ظلّه العالی) و برنامه هفتم را از درگاه خداوند متعال خواستارم.