به گزارش خبرگزاری مهر، کارگروه اجرایی ماده ۱۳ آئین نامه تضمین امنیت غذایی و بهبود معیشت مردم که در پی مصوبه آئین نامه تأمین امنیت غذایی و بهبود معیشت مردم در هیئت وزیران تشکیل شده است، تاکنون سه نشست با حضور تیم اقتصادی دولت، نمایندگان قوه قضائیه و مقننه، رئیس سازمان صداوسیما و نمایندگان ارگانهای ذیربط در محل بانک مرکزی و به ریاست رئیس کل بانک مرکزی برگزار کرده است.
تصمیمگیری در سه حوزه فرآیند اجرا و تسهیلگری در زمینه واریز یارانه به حساب سرپرست خانوار، حمایت از خانوارها در قالب تسریع در فرآیند تأمین و توزیع کالاهای اساسی، تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی از طریق ابزارهای زیر خط ترازنامهای با کمترین آثار تورمی، تدوین و تصویب بسته حمایت از بنگاههای اقتصادی متأثر از سیاست جدید ارزی، محور اصلی مباحث جلسات اخیر این کارگروه بوده است.
در چهارمین نشست این کارگروه که با حضور رئیس جمهوری در حال برگزاری است آخرین اقدامات انجام شده در حوزه اجرا، حمایت از خانوارها و تدابیر ویژه برای تأمین و توزیع کالاهای اساسی و همچنین بسته حمایت دولت از بنگاههای اقتصادی متأثر سیاست جدید ارزی بررسی خواهد شد.
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