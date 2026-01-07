  1. سیاست
  2. دولت
۱۷ دی ۱۴۰۴، ۲۰:۲۵

حضور رئیس‌جمهور در بانک مرکزی با هدف پیگیری تأمین امنیت غذایی

حضور رئیس‌جمهور در بانک مرکزی با هدف پیگیری تأمین امنیت غذایی

رئیس‌جمهور عصر امروز با حضور در بانک مرکزی در کارگروه اجرایی ماده ۱۳ آئین‌نامه تضمین امنیت غذایی و بهبود معیشت مردم شرکت کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، کارگروه اجرایی ماده ۱۳ آئین نامه تضمین امنیت غذایی و بهبود معیشت مردم که در پی مصوبه آئین نامه تأمین امنیت غذایی و بهبود معیشت مردم در هیئت وزیران تشکیل شده است، تاکنون سه نشست با حضور تیم اقتصادی دولت، نمایندگان قوه قضائیه و مقننه، رئیس سازمان صداوسیما و نمایندگان ارگان‌های ذیربط در محل بانک مرکزی و به ریاست رئیس کل بانک مرکزی برگزار کرده است.

تصمیم‌گیری در سه حوزه فرآیند اجرا و تسهیل‌گری در زمینه واریز یارانه به حساب سرپرست خانوار، حمایت از خانوارها در قالب تسریع در فرآیند تأمین و توزیع کالاهای اساسی، تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی از طریق ابزارهای زیر خط ترازنامه‌ای با کمترین آثار تورمی، تدوین و تصویب بسته حمایت از بنگاه‌های اقتصادی متأثر از سیاست جدید ارزی، محور اصلی مباحث جلسات اخیر این کارگروه بوده است.

در چهارمین نشست این کارگروه که با حضور رئیس جمهوری در حال برگزاری است آخرین اقدامات انجام شده در حوزه اجرا، حمایت از خانوارها و تدابیر ویژه برای تأمین و توزیع کالاهای اساسی و همچنین بسته حمایت دولت از بنگاه‌های اقتصادی متأثر سیاست جدید ارزی بررسی خواهد شد.

کد مطلب 6717167
اكرم سادات حسيني شبستري

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • بازنشسته IR ۲۱:۵۳ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۷
      1 0
      پاسخ
      جناب ریس جمهور، امروز پیامک فیش گاز آمد یک میلیون و ۸۷۰۰۰ هزارتومان پول گاز آمده خدا شاهده من یک آپارتمان دارم فقط سیستم پکیج آنهم گذاشتم روی ۵۴ و گاز صفحه ای برای پخت و پز و در ماهای گذشته همیشه زیر ۱۰۰ هزارتومان برای من قبض گاز می‌آمده و امروز به اداه گاز کرمانشاه مراجعه داشتم گفتند دولت گران کرده و خیلی از مردم آمده بودند شما میگوید اعتراض کنید کسی پاسخ گو نیست من مردم بسیار اعصبانی هستم جایی وجود ندارد برای اعتراض
    • IR ۱۱:۴۵ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۸
      1 0
      پاسخ
      میلیاردها دلار کالاهای اساسی و کالاهای صنعتی با قیمت ارز گذشته وارد شده ولی با افزایش قیمت ارز همه آن ها را با قیمت جدید محاسبه می کنند و می فروشند یعنی صدها هزار میلیارد سود برای کسانی که کالا داشته اند که قبل از افزایش ارز باید برای این میلیارد ها دلار کالا که قبلا وارد شده اند فکری می کردند کار انجام شده بدون در نظر گرفتن قیمت کالاهای قبلی یک فاجعه است

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها