سرگیف در تمرین شاداب پرسپولیس شرکت کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال پرسپولیس در سومین روز اردوی خود در کمپ اسپایر قطر، دومین جلسه تمرینی خود را از ساعت ۱۶:۳۰ برگزار کرد.

طبق برنامه بازیکنان ابتدا در سالن بدنسازی این مجموعه حاضر شدند و به کار با وزنه پرداختند و در ادامه روی چمن ورزشگاه کار با توپ و مرور برنامه‌های تاکتیکی در دستور کار قرار گرفت.

ایگور سرگیف مهاجم ازبکستانی جدید پرسپولیس امروز اولین تمرین خود را با پرسپولیس انجام داد و در تمرینات گروهی شرکت داشت.

با توجه به اینکه پرسپولیس دیروز بازی دوستانه برگزار کرد، این دومین جلسه تمرینی پرسپولیس بود که در شرایط بسیار خوب و با شادابی و نشاط بازیکنان برگزار شد.

