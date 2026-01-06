به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال پرسپولیس که این روزها اردوی تدارکاتی خود را در دوحه قطر برپا کرده است قرار بود در نخستین دیدار دوستانه‌اش به مصاف تیم الوداد مراکش برود اما این مسابقه به شکلی ناگهانی و بدون اعلام دلیل مشخص از سوی نماینده مراکش لغو شد.

به دنبال این اتفاق، کادر فنی پرسپولیس تصمیم گرفت برنامه بازی‌های تدارکاتی را تغییر دهد و بر این اساس، سرخ‌پوشان نخستین بازی دوستانه خود در اردوی قطر را مقابل تیم مشیرب قطر برگزار خواهند کرد.

اوسمار ویه‌را سرمربی پرسپولیس، که برنامه ۹ روزه تمرینی تیمش در قطر را با انجام دو تا سه دیدار تدارکاتی تنظیم کرده بود، در واکنش به این اتفاق اعلام کرد با وجود رفتار غیرحرفه‌ای تیم مراکشی، مشکلی از این بابت ندارد و تمرکز تیمش همچنان روی آماده‌سازی مطلوب ادامه اردو است.

در همین راستا، محسن خلیلی معاون ورزشی باشگاه پرسپولیس، مأمور شده تا برای برگزاری سایر دیدارهای تدارکاتی، به دنبال پیدا کردن رقبای مناسب دیگری برای سرخپوشان در قطر باشد.