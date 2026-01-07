بهرام سلیمانی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اطلاعیه شماره ۷ ستاد انتخابات کشور اظهار کرد: ثبت‌نام داوطلبان عضویت در شوراهای اسلامی شهرها از ساعت ۸ صبح روز یکشنبه ۲۱ دی‌ماه ۱۴۰۲ آغاز و تا پایان روز شنبه ۲۷ دی‌ماه ادامه خواهد داشت. وی افزود: داوطلبان باید در زمان مقرر با مراجعه به پنجره واحد وزارت کشور به نشانی keshvar.moi.ir فرم اعلام داوطلبی را تکمیل کرده، مدارک لازم را بارگذاری و شناسه رهگیری ثبت‌نام را دریافت کنند.

رئیس ستاد انتخابات استان کرمانشاه تصریح کرد: مدارک مورد نیاز شامل فرم اطلاعات داوطلبی، تصویر مدرک تحصیلی مطابق بند «ز» ماده ۳۷ قانون انتخابات شوراهای اسلامی کشور، کارت پایان خدمت یا معافیت دائم برای آقایان، گواهی رسمی استعفا از مشاغل مشمول ماده ۴۱ قانون، و گواهی عدم سوءپیشینه معتبر با اعتبار حداکثر سه ماهه است.

وی توصیه کرد: داوطلبان پیش از ثبت‌نام، جهت تسریع در بررسی مدارک تحصیلی، با مراجعه به سامانه codesehat.ir کد صحت ۲۰ رقمی مدارک دانشگاهی خود را دریافت کنند.

سلیمانی در ادامه با تشریح شرایط لازم برای داوطلبی طبق ماده ۳۷ قانون انتخابات شوراهای اسلامی گفت: تابعیت جمهوری اسلامی ایران، داشتن حداقل ۲۵ سال سن، اعتقاد و التزام عملی به اسلام یا دین رسمی خود، التزام به نظام جمهوری اسلامی و اصل ولایت مطلقه فقیه، وفاداری به قانون اساسی، سلامت جسمی و روانی و دارا بودن کارت پایان خدمت یا معافیت دائم از جمله شرایط الزامی برای ثبت‌نام محسوب می‌شود.

وی در خصوص مدرک تحصیلی داوطلبان بیان کرد: حداقل مدرک مورد نیاز برای شهرهای با جمعیت تا ۲۰ هزار نفر، فوق‌دیپلم و برای شهرهای بالای ۲۰ هزار نفر، لیسانس یا معادل آن است. همچنین، کسانی که سابقه یک دوره کامل عضویت اصلی در همان حوزه انتخابیه را دارند از شرط مدرک تحصیلی معاف خواهند بود.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری کرمانشاه تأکید کرد: بر اساس ماده ۶۹ قانون انتخابات شوراها، ملاک نهایی برای ثبت‌نام داوطلبان، دریافت شناسه رهگیری از سامانه نام‌نویسی است.

سلیمانی در پایان با اشاره به امتیازات قانونی برخی از داوطلبان گفت: جانبازان، آزادگان، رزمندگان با حداقل شش ماه سابقه حضور در جبهه و فرزندان شهدا از یک مقطع تحصیلی بالاتر برای ثبت‌نام برخوردار هستند و هشدار داد هرگونه صدور یا ارائه مدارک جعلی، پیگرد قانونی در پی خواهد داشت.