آرامش به شهر سرابله بازگشت

به گزارش خبرنگار مهر، شامگاه چهارشنبه برای دقایقی، تجمع محدود تعدادی از نقابداران وابسته به گروهک‌های تجزیه‌طلب که با هدف ایجاد اغتشاش و تخریب اموال عمومی شکل گرفته بود، با تدابیر سریع و قاطع نیروهای نظامی و انتظامی پایان یافت.

این افراد تلاش داشتند با ایجاد ناامنی، آرامش عمومی را مختل کنند اما هوشیاری مردم سرابله و همراهی آنان با نیروهای تأمین‌کننده امنیت، موجب شد تحرکات مخرب در مدت کوتاهی مهار شود.

به گفته منابع محلی، در جریان این تجمع آسیبی به شهروندان وارد نشده و وضعیت در تمامی نقاط شهر کاملاً تحت کنترل است.

هم‌اکنون رفت‌وآمد در سطح شهر به حالت عادی بازگشته است.

مقامات امنیتی ضمن قدردانی از همکاری مردم سرابله، تأکید کردند که اجازه نخواهند داد عناصر فرصت‌طلب با اقدامات مخرب، امنیت و آرامش شهروندان را هدف قرار دهند.

همچنین تجمعاتی در شهرهای دهلران، مهران، آسمان آباد و هلیلان طی امروز چهارشنبه شکل گرفت و به سرعت پایان یافت.