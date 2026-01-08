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۱۸ دی ۱۴۰۴، ۹:۴۰

آغاز ثبت‌نام مشمولان جدید دریافت کالابرگ از هفته آینده در کردستان

آغاز ثبت‌نام مشمولان جدید دریافت کالابرگ از هفته آینده در کردستان

سنندج- معاون اقتصادی استاندار کردستان گفت: افرادی که تاکنون یارانه نقدی دریافت نکرده‌اند، از هفته آینده با ثبت‌نام در سامانه hemayat.sfara.ir می‌توانند کالابرگ الکترونیکی دریافت کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، ارسلان ازهاری صبح پنجشنبه در نشست هماهنگی اجرای طرح تضمین امنیت غذایی اظهار کرد: طرح کالابرگ الکترونیکی از ۱۷ دی‌ماه همزمان با سراسر کشور در کردستان آغاز شده و ۸ هزار و ۳۰۰ فروشگاه آماده ارائه خدمات هستند و در صورت نیاز، این تعداد افزایش می‌یابد.

وی با اشاره به پیش‌بینی ذخایر کالاهای اساسی افزود: کمیته نظارت استان با ۱۲ تیم بازرسی، پایش روزانه بازار را انجام می‌دهد تا از بروز هرگونه کمبود جلوگیری شود.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار کردستان تأکید کرد: با هرگونه تخلف از جمله گران‌فروشی، کم‌فروشی، دریافت وجه نقد در قبال کالابرگ، فروش اجباری کالاهای غیرمشمول و عرضه کالاهای تاریخ‌گذشته برخورد قاطع خواهد شد.

وی با تأکید بر ضرورت اطلاع‌رسانی دقیق به شهروندان گفت: آگاهی‌بخشی مستمر درباره نحوه استفاده از کالابرگ و پاسخ‌گویی به ابهامات مردم، از اولویت‌های اجرای این طرح است.

ازهاری خاطرنشان کرد: هدف اصلی دولت از اجرای کالابرگ الکترونیکی، تقویت امنیت غذایی و بهبود معیشت خانوارهاست و تلاش می‌کنیم با نظارت مستمر و همکاری دستگاه‌های اجرایی، این طرح بدون مشکل و با رضایت مردم در استان اجرا شود.

کد مطلب 6717381

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