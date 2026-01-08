به گزارش خبرنگار مهر، ارسلان ازهاری صبح پنجشنبه در نشست هماهنگی اجرای طرح تضمین امنیت غذایی اظهار کرد: طرح کالابرگ الکترونیکی از ۱۷ دیماه همزمان با سراسر کشور در کردستان آغاز شده و ۸ هزار و ۳۰۰ فروشگاه آماده ارائه خدمات هستند و در صورت نیاز، این تعداد افزایش مییابد.
وی با اشاره به پیشبینی ذخایر کالاهای اساسی افزود: کمیته نظارت استان با ۱۲ تیم بازرسی، پایش روزانه بازار را انجام میدهد تا از بروز هرگونه کمبود جلوگیری شود.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار کردستان تأکید کرد: با هرگونه تخلف از جمله گرانفروشی، کمفروشی، دریافت وجه نقد در قبال کالابرگ، فروش اجباری کالاهای غیرمشمول و عرضه کالاهای تاریخگذشته برخورد قاطع خواهد شد.
وی با تأکید بر ضرورت اطلاعرسانی دقیق به شهروندان گفت: آگاهیبخشی مستمر درباره نحوه استفاده از کالابرگ و پاسخگویی به ابهامات مردم، از اولویتهای اجرای این طرح است.
ازهاری خاطرنشان کرد: هدف اصلی دولت از اجرای کالابرگ الکترونیکی، تقویت امنیت غذایی و بهبود معیشت خانوارهاست و تلاش میکنیم با نظارت مستمر و همکاری دستگاههای اجرایی، این طرح بدون مشکل و با رضایت مردم در استان اجرا شود.
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