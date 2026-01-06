به گزارش خبرنگار مهر، ارسلان ازهاری شامگاه سه شنبه در جلسه پایش و نظارت بر بازار که در قالب نشست هماهنگی اجرای طرح تضمین امنیت غذایی و بهبود معیشت مردم به‌صورت وبینار با وزارت کشور و در سالن شهدای گمنام استانداری کردستان برگزار شد، بر ضرورت هماهنگی دستگاه‌های اجرایی و تشدید نظارت‌ها برای اجرای صحیح این طرح تأکید کرد.

وی با اشاره به ابلاغ آئین‌نامه اجرایی دولت اظهار کرد: به دستور استاندار کردستان، قرارگاه اقتصادی استان و کارگروه متناظر با ساختار کشوری تشکیل شده و فرمانداران نیز موظف شده‌اند کارگروه‌های مشابه را در سطح شهرستان‌ها فعال کنند تا فرآیند رصد، ارزیابی و نظارت بر اجرای طرح به‌صورت روزانه انجام شود.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار کردستان با بیان اینکه در این مرحله تمامی جمعیت استان مشمول استفاده از کالابرگ اعتباری هستند، افزود: بر اساس تصمیم دولت، به ازای هر نفر یک میلیون تومان اعتبار ماهانه در نظر گرفته شده که در مرحله نخست، چهار میلیون تومان به‌صورت یکجا به سرپرستان خانوار اختصاص یافته است و شهروندان می‌توانند به‌صورت ماهانه نسبت به خرید کالاهای اساسی اقدام کنند.

ازهاری با تأکید بر لزوم آمادگی شبکه توزیع، تصریح کرد: هم‌اکنون بیش از ۸ هزار و ۲۰۰ فروشگاه در سطح استان برای اجرای این طرح فعال هستند، اما با توجه به افزایش دامنه مشمولان، دستگاه‌های مسئول موظفند توزیع عادلانه فروشگاه‌ها به‌ویژه در مناطق روستایی و کم‌برخوردار را تقویت کنند.

وی نظارت بر بازار را خط قرمز اجرای طرح دانست و گفت: هرگونه گران‌فروشی، کم‌فروشی، عرضه کالای تاریخ‌گذشته، دریافت وجه نقد در قبال کالابرگ یا فروش اجباری کالاهای غیرمشمول تخلف محسوب می‌شود و با متخلفان برخورد خواهد شد.

تشکیل کمیته نظارت بر اجرای طرح تضمین امنیت غذایی در کردستان

معاون استاندار کردستان با اشاره به تشکیل کمیته نظارت با حضور دستگاه‌های متولی، خاطرنشان کرد: نظارت‌ها از زمان اجرای رسمی طرح آغاز شده و در مرحله نخست رویکرد ارشادی در دستور کار است، اما در صورت تکرار تخلف، برخورد قانونی انجام می‌شود.

ازهاری همچنین با اشاره به اطمینان‌بخشی دولت در تأمین کالاهای اساسی افزود: ذخایر مورد نیاز در استان پیش‌بینی شده و دستگاه‌های اجرایی مکلفند با پیگیری مستمر از وزارتخانه‌های مربوطه، از ثبات بازار و تأمین مستمر اقلام اساسی اطمینان حاصل کنند.

وی در پایان بر نقش اطلاع‌رسانی تأکید کرد و خواستار همراهی صداوسیمای مرکز استان، رسانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی برای آگاهی‌بخشی مستمر و تقویت آرامش روانی شهروندان در روند اجرای این طرح شد.