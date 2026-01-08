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۱۸ دی ۱۴۰۴، ۱۰:۳۰

تامین اقلام اساسی مورد نیاز مردم دامغان؛ جای نگرانی نیست

تامین اقلام اساسی مورد نیاز مردم دامغان؛ جای نگرانی نیست

دامغان- رئیس اداره صنعت معدن و تجارت دامغان از تأمین اقلام مورد نیاز مردم شهرستان خبر داد و گفت: هیچ کمبودی در زمینه اقلام اساسی مورد نیاز مردم وجود ندارد.

حمید صالحی در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان اینکه اقلام اساسی مورد نیاز مردم شهرستان دامغان تأمین شده است، ابراز کرد: مردم دامغان نگران کمبود اقلام مورد نیاز به خصوص کالاهای اساسی نباشند.

وی با بیان اینکه هیچ کمبودی در زمینه اقلام مصرفی مورد نیاز مردم شهرستان دامغان وجود ندارد، افزود: انبارهای اقلام اساسی شهرستان دارای ذخایر خوبی هستند و مردم با حفظ آرامش، تلاش کنند که به اندازه نیازشان خرید داشته باشند و به ما در مدیریت بازار کمک نمایند.

رئیس صمت شهرستان دامغان با بیان اینکه هر گونه تغییر قیمت نیز از قبل به اطلاع مردم خواهد رسید و کسبه نمی‌توانند سر خود قیمت‌ها را تغییر دهند، گفت: سامانه ۱۲۴ آماده دریافت شکایت‌های مردمی از اصناف است.

صالحی با بیان اینکه به صورت جدی با تخلفات حوزه اصناف برخورد می‌شود، گفت: نظارت بر بازار عرضه به خصوص در اقلام اساسی مورد نیاز مردم تشدید شده است.

وی با بیان اینکه به صورت متوسط ۶۰۰ الی ۶۵۰ بازدید و بازرسی از اصناف شهرستان دامغان در ماه صورت می‌گیرد، افزود: برای ۱۰ درصد از این اصناف پرونده رسیدگی به تخلفات صنفی نظیر گرانفروشی، کم فروشی، عدم درج قیمت و مغایرت فاکتور و … گشوده می‌شود.

کد مطلب 6717437

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