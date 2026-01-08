به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی اداره کل صمت خراسان شمالی مهدی کرامتی اظهار کرد: بازار به‌صورت شبانه‌روزی و میدانی تحت نظارت قرار دارد و ۲۰ تیم بازرسی متشکل از ۲ تا ۳ بازرس، مسئول پایش دقیق عرضه کالاهای اساسی، کنترل قیمت‌ها و جلوگیری از تخلفاتی نظیر گران‌فروشی، احتکار و عدم عرضه هستند.

وی با اشاره به شرایط جدید اقتصادی افزود: با آزادسازی ارز و اعلام قیمت‌های جدید، گران‌فروشی محتمل‌ترین تخلف بازار محسوب می‌شود و در صورت مشاهده هرگونه افزایش قیمت غیرقانونی یا عرضه خارج از شبکه، بدون اغماض و در چارچوب قانون با متخلفان برخورد خواهد شد.

مدیرکل صمت خراسان شمالی با بیان اینکه در هفته‌های اخیر برخی تولیدکنندگان عرضه روغن را با شیب ملایم محدود کرده بودند، گفت: این موضوع موجب کاهش موجودی در برخی فروشگاه‌ها شد، اما با نظارت و پایش میدانی تلاش کردیم قفسه واحدهای صنفی با کمبود جدی مواجه نشود.

کرامتی ادامه داد: در روزهای اخیر مراجعه مردم برای خرید روغن به‌شدت افزایش یافته به‌طوری که میزان عرضه این محصول در ۲۴ ساعت گذشته معادل مصرف دو ماه استان بوده است که این امر نشان‌دهنده خرید هیجانی و ذخیره‌سازی خانگی است.

وی با تأکید بر لزوم همکاری مردم خاطرنشان کرد: انتظار داریم شهروندان از خریدهای هیجانی پرهیز کنند تا تعادل در چرخه توزیع حفظ شود و کالاها به‌صورت عادلانه در دسترس همه قرار گیرد.

مدیرکل صمت خراسان شمالی همچنین هشدار داد: تمام روغن عرضه‌شده تا امروز با قیمت قدیم بوده و در صورتی که فروشگاهی این کالا را با قیمت جدید عرضه کرده باشد، تخلف محسوب شده و برای آن پرونده قانونی تشکیل خواهد شد.

وی در پایان از تأمین روغن با نرخ جدید خبر داد و گفت: ۴۱ تن روغن خوراکی تأمین شده و از امروز با قیمت مصوب جدید در سطح فروشگاه‌های استان توزیع می‌شود.