مهدی کرامتی در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در حوزه تولید فرش دستباف در استان، بافندگان این هنر صنعت که بهصورت غیرمتمرکز و خارج از کارگاهها فعالیت میکنند، با وجود صرف زمان طولانی، کمترین دستمزد را از زحمات خود دریافت میکنند.
وی افزود: نبود حلقههای کامل زنجیره تولید فرش دستباف در استان موجب شده است ارزش مالی این تولیدات به جیب دلالان برود و سهم بافندگان بسیار ناچیز باشد.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت خراسان شمالی با بیان اینکه این هنر صنعت در استان مورد آسیبشناسی قرار گرفته است، ادامه داد: رویکرد صمت استان بر ایجاد و تکمیل حلقههای زنجیره تولید فرش دستباف و حرکت به سمت تولید متمرکز و کارگاهی است.
وی عنوان کرد: در گام نخست، برای تکمیل این زنجیره، طرحهایی در قالب مجوزهای بینام برای ایجاد واحدهای ریسندگی و رنگرزی تهیه شده است.
کرامتی افزود: در همین راستا، چهار طرح مجوز بینام در همایش ملی فرصتهای سرمایهگذاری خراسان شمالی به سرمایهگذاران معرفی شده تا در شهرستانهای بجنورد و راز و جرگلان واحدهای کارگاهی ایجاد و اجرایی شود.
وی در ادامه گفت: همچنین رایزنی با فعالان اقتصادی آغاز شده تا مدیریت صادرات فرش دستباف استان بهصورت متمرکز و متناسب با سلیقه و تقاضای بازارهای داخلی و خارجی انجام شود.
مدیرکل صمت خراسان شمالی تصریح کرد: تمرکز تولید بهصورت کارگاهی این امکان را فراهم میکند که فرش دستباف استان بر اساس نیاز بازار عرضه و زمینه برندسازی این هنر صنعت فراهم شود.
وی در پایان بیان کرد: بافندگان فرش دستباف استان که فاقد بیمه هستند، میتوانند تحت پوشش بیمه روستایی و عشایری قرار گیرند.
نظر شما