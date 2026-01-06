به گزارش خبرنگار مهر، مهدی کرامتی شامگاه سه‌شنبه در ستاد تسهیل‌گری خراسان شمالی که در سالن جلسات اتای بازرگانی بجنورد برگزار شد، اظهار کرد: با توجه به حذف ارز ترجیحی از یارانه اقلام، قیمت کالاهای خوراکی از جمله روغن دچار جهش خواهد شد.

وی افزود: از عصر دوشنبه مراجعه مردم به فروشگاه‌ها افزایش یافته و بسیاری از شهروندان اقدام به خرید روغن به میزان مصرف دو ماه و ایجاد ذخیره خانگی کرده‌اند.

مدیرکل صمت خراسان شمالی با بیان اینکه از چهارشنبه کالاهای اساسی با قیمت جدید در فروشگاه‌ها عرضه می‌شود، تصریح کرد: تدابیر لازم اندیشیده شده تا اقلام مورد نیاز مردم هرچه سریع‌تر با قیمت‌های جدید تأمین و توزیع شود.

کرامتی ادامه داد: از چهارشنبه ۴۱ تن روغن خوراکی با قیمت جدید در سطح فروشگاه‌های خراسان شمالی عرضه خواهد شد.

وی با اشاره به شرایط فعلی اقتصادی گفت: در حال حاضر در دوره گذار این جراحی اقتصادی قرار داریم و تلاش می‌کنیم قفسه فروشگاه‌ها خالی نماند.

کرامتی بیان کرد: سامانه ۱۲۴ نیز برای دریافت شکایات مردمی از تخلفات احتمالی فعال است و شهروندان می‌توانند موارد تخلف را گزارش دهند.

مدیرکل صمت خراسان شمالی در پایان گفت: جاماندگان از دریافت یارانه کالابرگ می‌توانند از هفته آینده درخواست خود را در سامانه‌ای که متعاقباً اعلام می‌شود، ثبت کنند.