  1. استانها
  2. خراسان شمالی
۱۶ دی ۱۴۰۴، ۲۲:۲۲

کرامتی: عرضه ۴۱ تن روغن با قیمت جدید در خراسان شمالی آغاز می‌شود

کرامتی: عرضه ۴۱ تن روغن با قیمت جدید در خراسان شمالی آغاز می‌شود

بجنورد- مدیرکل صنعت، معدن و تجارت خراسان شمالی گفت: ۴۱ تن روغن خوراکی چهارشنبه با قیمت جدید در سطح فروشگاه‌ها عرضه خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی کرامتی شامگاه سه‌شنبه در ستاد تسهیل‌گری خراسان شمالی که در سالن جلسات اتای بازرگانی بجنورد برگزار شد، اظهار کرد: با توجه به حذف ارز ترجیحی از یارانه اقلام، قیمت کالاهای خوراکی از جمله روغن دچار جهش خواهد شد.

وی افزود: از عصر دوشنبه مراجعه مردم به فروشگاه‌ها افزایش یافته و بسیاری از شهروندان اقدام به خرید روغن به میزان مصرف دو ماه و ایجاد ذخیره خانگی کرده‌اند.

مدیرکل صمت خراسان شمالی با بیان اینکه از چهارشنبه کالاهای اساسی با قیمت جدید در فروشگاه‌ها عرضه می‌شود، تصریح کرد: تدابیر لازم اندیشیده شده تا اقلام مورد نیاز مردم هرچه سریع‌تر با قیمت‌های جدید تأمین و توزیع شود.

کرامتی ادامه داد: از چهارشنبه ۴۱ تن روغن خوراکی با قیمت جدید در سطح فروشگاه‌های خراسان شمالی عرضه خواهد شد.

وی با اشاره به شرایط فعلی اقتصادی گفت: در حال حاضر در دوره گذار این جراحی اقتصادی قرار داریم و تلاش می‌کنیم قفسه فروشگاه‌ها خالی نماند.

کرامتی بیان کرد: سامانه ۱۲۴ نیز برای دریافت شکایات مردمی از تخلفات احتمالی فعال است و شهروندان می‌توانند موارد تخلف را گزارش دهند.

مدیرکل صمت خراسان شمالی در پایان گفت: جاماندگان از دریافت یارانه کالابرگ می‌توانند از هفته آینده درخواست خود را در سامانه‌ای که متعاقباً اعلام می‌شود، ثبت کنند.

کد خبر 6716067

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها