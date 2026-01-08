به گزارش خبرگزاری مهر، نشست کمیته عمران و زیرساخت شورای اسلامی شهر تهران منطقه ۲۱ تهران با حضور حجت الاسلام و المسلمین سید محمد آقامیری عضو شورای اسلامی شهر تهران، محسن امیدیان شهردار منطقه ۲۱، معاونان و مدیران شهرداری منطقه، مدیران هیئت امنای محلات و معتمدین محلی برگزار شد.

در این نشست سید محمد آقامیری، عضو شورای اسلامی شهر تهران، با تبریک ایام پرفضیلت ماه رجب و میلاد باسعادت حضرت امیرالمؤمنین علی علیه‌السلام، بر اهمیت ارتباط مستقیم مدیران شهری با مردم و معتمدین محلات تأکید کرد و گفت: حضور میدانی در مناطق و شنیدن مسائل و دغدغه‌های شهروندان، زمینه تصمیم‌گیری دقیق‌تر و حل مؤثرتر مشکلات شهری را فراهم می‌کند.

وی با اشاره به رویکرد دوره ششم مدیریت شهری افزود: آنچه امروز در شهر تهران در حال انجام است، حاصل نگاه مسئله‌محور و توجه به مناطق کمتر برخوردار است و شورای شهر از اقداماتی که منجر به ارتقای کیفیت زندگی شهروندان و کاهش فاصله میان مناطق می‌شود، حمایت می‌کند.

عضو شورای اسلامی شهر تهران نقش هیئت امنای محلات و معتمدین محلی را در انتقال صحیح مطالبات مردمی مهم دانست و تصریح کرد: پیگیری مشکلات محلات از اولویت‌های شورای شهر است و مسائل مطرح‌شده در این نشست با جدیت دنبال خواهد شد.

در ادامه، محسن امیدیان شهردار منطقه ۲۱ با ارائه گزارشی از عملکرد چهار ساله مدیریت شهری در این منطقه، گفت: یکی از وجوه متمایز دوره ششم مدیریت شهری، توجه هم‌زمان به ابعاد کالبدی و اجتماعی شهر و آغاز حرکت هدفمند از وضعیت موجود به وضعیت مطلوب با شتابی منطقی است.

وی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه‌های عمرانی و خدمات شهری افزود: اجرای نهضت آسفالت، بهسازی معابر و پیاده‌روها، توسعه شبکه بزرگراهی، بهره‌برداری از روگذر و زیرگذر باغستان، توسعه فضاهای فرهنگی و ورزشی از جمله بوستان کودک و بوستان بانوان گوهرشاد و همچنین افتتاح درمانگاه ۲۱، بخشی از اقدامات انجام‌شده در این منطقه است.

شهردار منطقه ۲۱ خاطرنشان کرد: هرچند هنوز تا رسیدن به شرایط مطلوب فاصله وجود دارد، اما با حمایت شورای شهر و همراهی شهروندان، مسیر خدمت‌رسانی با ضرب‌آهنگی مناسب ادامه خواهد داشت.

در بخش پایانی این نشست، نمایندگان مردم، مدیران محلات و معتمدین شورای شهر به بیان مشکلات و مطالبات محلی پرداختند و مقرر شد موضوعات مطرح‌شده از سوی شهرداری منطقه ۲۱ مورد بررسی و پیگیری قرار گیرد.