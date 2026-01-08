کشف ۵۰۸۰ کیلوگرم برنج احتکار شده در وردنجان

به گزارش خبرنگار مهر، فرشاد مختاریان صبح پنج شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در ادامه‌ی نظارت‌های مستمر و دقیق مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان بن بر بازار کالاهای اساسی، بامداد روز پنجشنبه ۱۸ دی‌ماه، ۵۰۸۰ کیلوگرم برنج احتکار شده در یک انبار خانگی واقع در شهر وردنجان کشف و ضبط شد. این اقدام قاطعانه نشان داد که دستگاه‌های نظارتی با هوشیاری کامل در برابر هرگونه سوءاستفاده از نیازهای مردم ایستاده‌اند و اجازه نخواهند داد امنیت غذایی جامعه خدشه‌دار شود.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بن، با تأکید بر تداوم نظارت‌ها اعلام کرد: هرگونه احتکار و عرضه خارج از شبکه کالاهای اساسی، به‌عنوان اقدامی علیه حقوق عمومی تلقی می‌شود و با آن برخورد قانونی و جدی خواهد شد. نظارت‌ها بدون وقفه ادامه دارد و هیچ متخلفی از چشمان تیزبین کارشناسان پنهان نخواهد ماند.

مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان بن از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف در حوزه توزیع کالاهای اساسی، موضوع را به دستگاه‌های نظارتی گزارش دهند. این همکاری مردمی، پشتوانه‌ای ارزشمند برای استمرار سلامت بازار و تضمین دسترسی عادلانه همه خانواده‌ها به کالاهای ضروری است.

فرشاد شعله، معاون و کارشناس تنظیم بازار نیز افزود: پس از شناسایی انبار و بررسی‌های لازم، برنج‌های کشف‌شده طبق ضوابط قانونی ضبط و پرونده متخلف جهت سیر مراحل قانونی به مراجع ذی‌ربط ارجاع شد. این اقدام، پیامی روشن به محتکران است که راه فراری وجود ندارد و عدالت در توزیع کالاهای اساسی برقرار خواهد شد.



