به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبدا، محمد رئیسزاده گفت: فارغالتحصیلانی که در شرایط آموزشی غیراستاندارد و خارج از ضوابط علمی تحصیل کردهاند، الزامی برای دریافت کارت عضویت و شماره نظام پزشکی نخواهند داشت و کیفیت آموزش، خط قرمز نظام سلامت است.
وی افزود: افزایش بیضابطه ظرفیت نه تنها مشکل کمبود پزشک را حل نمیکند بلکه نظام سلامت کشور را با یک بحران عمیق کیفی مواجه خواهد کرد.
رئیسزاده با اشاره به روند تاریخی پذیرش دانشجوی پزشکی، گفت: از زمان تأسیس دانشکده پزشکی تهران در سال ۱۳۱۳ تا سال ۱۴۰۰ ظرفیت پذیرش پزشکی متناسب با زیرساختها و رعایت استانداردهای آموزشی، به حدود ۸۵۰۰ نفر رسید. اما در چهار سال اخیر، بدون تأمین زیرساختهای لازم، همین میزان ظرفیت بهصورت یکباره افزایش یافته است، بهگونهای که گویی ۸۷ سال توسعه تدریجی، معادل چهار سال تصمیمگیری شتابزده در نظر گرفته شده است.
رئیسکل سازمان نظام پزشکی با اعلام «هشدار قرمز» نسبت به وضعیت آموزش پزشکی، از شکلگیری دو بحران همزمان خبر داد و افزود: امروز با یک تناقض خطرناک روبهرو هستیم؛ از یکسو صدها پزشک عمومی بیکار داریم و از سوی دیگر هزاران صندلی خالی در رشتههای تخصصی حیاتی.
به گفته وی، در حال حاضر حدود ۱۰۷ هزار و ۳۰۰ پزشک عمومی و ۶۹ هزار و ۲۹۲ پزشک متخصص و بالاتر در کشور فعال هستند و با احتساب دانشجویان پزشکی در حال تحصیل، سرانه پزشک به جمعیت کشور در پایان برنامه هفتم توسعه، قطعاً به بیش از ۲۳ پزشک به ازای هر ۱۰ هزار نفر خواهد رسید. آماری که ادعای کمبود مطلق پزشک را با تردید جدی مواجه میکند.
رئیسزاده با اشاره به نتایج آزمون دستیاری امسال، تصریح کرد: تنها ۱۰ درصد ظرفیت رشته طب اورژانس، ۲۲ درصد اطفال، ۳۲ درصد بیهوشی و ۱۵ درصد رشته عفونی تکمیل شده و در مجموع، از ۵ هزار و ۴۰۰ صندلی دستیاری، بیش از ۲ هزار صندلی خالی مانده است.
به باور رئیسکل سازمان نظام پزشکی، این در حالی است که برآوردها نشان میدهد حداقل ۳۰ هزار پزشک به دلیل شرایط ناپایدار اقتصادی و نبود چشمانداز حرفهای، از فعالیت پزشکی خارج شدهاند.
وی، ریشه این وضعیت را در سیاستهای غیرکارشناسی دانست و گفت: سختی و طولانی بودن دوره دستیاری، عدم تناسب تعرفهها با مسئولیتهای حرفهای، افزایش دو برابری ظرفیت پزشکی عمومی بدون ایجاد زیرساخت آموزشی، کمبود هیئت علمی، فضا و تجهیزات آموزشی، همگی منجر به قربانی شدن کیفیت آموزش به نفع کمیت شده است.
رئیسکل سازمان نظام پزشکی با تاکید بر مسئولیت این سازمان در صیانت از سلامت مردم، هشدار داد: در صورت تداوم این روند، سازمان نظام پزشکی اقدامات قاطعی از جمله اعلام وضعیت هشدار در آموزش پزشکی، تعلیق همکاری در نهادهای سیاستگذاری مرتبط با افزایش ظرفیت، حمایت حقوقی از اساتید و دانشجویان معترض به پذیرش بیش از ظرفیت و درخواست تشکیل کمیته تحقیق ویژه مجلس شورای اسلامی را در دستور کار قرار خواهد داد.
وی همچنین تصریح کرد: سازمان نظام پزشکی الزامی برای صدور کارت عضویت و اعطای شماره نظام پزشکی به فارغالتحصیلانی که در شرایط غیراستاندارد آموزشی تحصیل کردهاند، ندارد و همانگونه که مدارک دانشگاههای غیرمعتبر خارجی پذیرفته نمیشود، توسعه غیرکارشناسی دانشکدههای پزشکی داخلی نیز میتواند به بیاعتباری آموزشی منجر شود.
رئیسزاده در پایان خاطرنشان کرد: اولویت دادن به کمیت بیکیفیت، نهتنها پاسخگوی نیاز مردم نخواهد بود، بلکه با تضعیف آموزش و خالی ماندن رشتههای تخصصی حیاتی، آینده سلامت کشور را با تهدیدی جدی مواجه میکند
نظر شما