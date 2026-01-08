به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المنار، رژیم صهیونیستی در ادامه اقدامات تجاوزکارانه خود و نقض آتش بس، یک کارگاه در حال ساخت را در میدان «حسن بک» در شهرک «الطیبه» در جنوب لبنان هدف حمله پهپادی قرار داد.

بر اساس این گزارش، همچنین شماری از نظامیان اشغالگر سحرگاه امروز به جاده ارتباطی «حولا-مرکبا» در جوب لبنان نفوذ و یک خانه سه طبقه را منفجر کردند.

در خبری دیگر، نظامیان صهیونیست مستقر در شهرک اشغالی «الغجر» به سمت حومه شهرک «الوزانی» در جنوب لبنان آتش گشودند.

منابع محلی هنوز درباره خسارت های احتمالی جانی و مالی این حملات گزارش منتشر نکرده اند.

این حمله در حالی صورت گرفته است که خبرنگار کانال ۱۴ تلویزیون رژیم صهیونیستی در گزارش مدعی شد: ما به روزهای جنگ علیه حزب‌الله بسیار نزدیک هستیم و ارتش اسرائیل در حال آماده شدن برای انجام حملات شدید در لبنان است.

تقریبا یک سال پس از برقراری آتش بس در جنوب لبنان و پایبندی کامل دولت و مقاومت لبنان به این آتش بس،‌ رژیم صهیونیستی به صورت روزانه این آتش بس را نقض می کند و شهرها و روستاهای مرزی لبنان را هدف حملات تجاوزکارانه خود قرار می دهد.

شیخ نعیم قاسم دبیرکل حزب الله در سخنرانی اخیر خود درباره تحولات لبنان تأکید کرد که رژیم اشغالگر تا کنون بیش از ۱۰ هزار بار آتش بس را نقض کرده است.