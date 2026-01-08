نواف سلام: بازگشت اهالی جنوب لیتانی یک اولویت است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، نواف سلام نخستوزیر لبنان در اظهاراتی با اشاره به اعلام ارتش مبنی بر پایان مرحله اول محدود کردن سلاح در جنوب لبنان، از تلاشهای ارتش در این مرحله تشکر و قدردانی کرد.
سلام بر نیاز مبرم به حمایت لجستیکی و مادی از ارتش تأکید کرد و گفت که باید توانمندیهای ارتش برای اجرای مرحله دوم طرح تقویت شود.
وی تأکید کرد که تثبیت بازگشت اهالی به منطقه جنوب لیتانی پس از تحقق اهداف مرحله اول طرح، یک اولویت است.
نخست وزیر لبنان اعلام کرد که دولت این کشور پس از موافقت پارلمان با وام بانک جهانی، روند بازسازی در جنوب را طی هفتههای آینده تسریع خواهد کرد.
سلام تأکید کرد که دولت لبنان به بسیج حمایتهای عربی و بینالمللی برای فشار بر اسرائیل جهت عقبنشینی از ۵ نقطه اشغالی ادامه میدهد.
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