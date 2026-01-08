  1. استانها
  2. گیلان
۱۸ دی ۱۴۰۴، ۱۴:۴۱

سلیمی: بیش از ۱۵ هزار معتکف گیلانی از خدمات هلال‌ احمر بهره‌مند شدند

سلیمی: بیش از ۱۵ هزار معتکف گیلانی از خدمات هلال‌ احمر بهره‌مند شدند

رشت- مدیرعامل جمعیت هلال‌ احمر استان گیلان از ارائه خدمات امدادی و مراقبتی به ۱۵ هزار و ۷۸۸ نفر از معتکفین در طول سه روز برگزاری مراسم اعتکاف خبر داد.

هادی سلیمی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به هماهنگی‌های انجام‌شده با ستاد اعتکاف استان اظهار کرد: در پی اعلام نیاز برای تأمین ایمنی و خدمات امدادی، جمعیت هلال‌احمر استان گیلان پوشش کامل مراسم اعتکاف در ۱۸۳ مسجد را بر عهده گرفت.

وی افزود: در طول سه روز برگزاری مراسم، در مجموع ۱۵ هزار و ۷۸۸ نفر از معتکفین از خدمات امدادگران هلال‌احمر استفاده کردند که این رقم نسبت به سال گذشته ۴۲ درصد افزایش داشته است.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان گیلان با اشاره به نیروهای به کارگیری شده در این مأموریت تصریح کرد: روزانه حدود ۸۰ نفر از امدادگران خواهر و برادر این جمعیت مسئولیت ارائه خدمات امدادی و مراقبتی به معتکفین را بر عهده داشتند.

کد مطلب 6717720

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها