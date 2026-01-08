هادی سلیمی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به هماهنگی‌های انجام‌شده با ستاد اعتکاف استان اظهار کرد: در پی اعلام نیاز برای تأمین ایمنی و خدمات امدادی، جمعیت هلال‌احمر استان گیلان پوشش کامل مراسم اعتکاف در ۱۸۳ مسجد را بر عهده گرفت.

وی افزود: در طول سه روز برگزاری مراسم، در مجموع ۱۵ هزار و ۷۸۸ نفر از معتکفین از خدمات امدادگران هلال‌احمر استفاده کردند که این رقم نسبت به سال گذشته ۴۲ درصد افزایش داشته است.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان گیلان با اشاره به نیروهای به کارگیری شده در این مأموریت تصریح کرد: روزانه حدود ۸۰ نفر از امدادگران خواهر و برادر این جمعیت مسئولیت ارائه خدمات امدادی و مراقبتی به معتکفین را بر عهده داشتند.