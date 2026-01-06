  1. استانها
۱۶ دی ۱۴۰۴، ۹:۱۵

بهره مندی ۷ هزار نفر از معتکفین از آموزش‌های هلال‌احمر خراسان جنوبی

بیرجند-مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر خراسان جنوبی گفت: همزمان با برگزاری مراسم معنوی اعتکاف، ۷ هزار نفر از معتکفین در سطح استان از آموزش‌های هلال احمر خراسان جنوبی بهره مند شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی کاوسی صبح سه شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به اجرای طرح آموزشی، فرهنگی «دل‌های آرام، دستانی برای نجات» در ایام اعتکاف اظهار داشت: این طرح طی سه روز و در مساجد و اماکن محل برگزاری اعتکاف در سراسر استان اجرا شد و بیش از ۷ هزار نفر از معتکفین تحت پوشش آموزش‌های هلال‌احمر استان قرار گرفتند.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر خراسان جنوبی افزود: طرح «دل‌های آرام، دستانی برای نجات» با هدف تلفیق فضای معنوی اعتکاف با ارتقای آمادگی عمومی، آموزش مهارت‌های امدادی و ترویج فرهنگ ایمنی و نوع‌دوستی اجرا شد و مربیان آموزش‌دیده هلال‌احمر آموزش‌های لازم را به شرکت‌کنندگان ارائه کردند.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر خراسان جنوبی با بیان اینکه آموزش‌های ارائه‌شده شامل کمک‌های اولیه، اقدامات اولیه در شرایط اضطراری، آمادگی در برابر حوادث و معرفی فعالیت‌های داوطلبانه جمعیت هلال‌احمر بوده است، تصریح کرد: حضور هلال‌احمر در جمع معتکفین، فرصتی ارزشمند برای نهادینه‌سازی فرهنگ امداد و نجات در بستر معنویت و خودسازی است.

کاوسی در پایان ضمن قدردانی از همکاری برگزارکنندگان اعتکاف، هیئات امنای مساجد و مربیان آموزشی، خاطرنشان کرد: جمعیت هلال‌احمر خراسان جنوبی با اجرای طرح‌هایی از این دست، در کنار مأموریت‌های امدادی، نقش مؤثری در ارتقای تاب‌آوری اجتماعی و آمادگی جامعه در برابر حوادث ایفا می‌کند.

