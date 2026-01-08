به گزارش خبرنگار مهر، جلسه هماهنگی اعضای هیئت نظارت شورای نگهبان استان قم با فرماندار شهرستان قم، با هدف بررسی آخرین تمهیدات اجرایی و نظارتی برای ثبت‌نام داوطلبان نخستین انتخابات میان‌دوره‌ای ششمین دوره مجلس خبرگان رهبری، ظهر پنجشنبه در فرمانداری قم برگزار شد.



در این نشست، موضوعات مرتبط با فرآیند ثبت‌نام داوطلبان، شیوه‌های اجرایی، نحوه تعامل و هماهنگی میان عوامل اجرایی و هیئت نظارت شورای نگهبان مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و بر اجرای دقیق ضوابط قانونی تأکید شد.



فرماندار قم در این جلسه با اشاره به آغاز فرآیند ثبت‌نام داوطلبان انتخابات میان‌دوره‌ای مجلس خبرگان رهبری گفت: ثبت‌نام داوطلبان از روز جمعه ۱۹ دی‌ماه ۱۴۰۴ آغاز می‌شود و تا پایان روز پنجشنبه ۲۵ دی‌ماه ۱۴۰۴ به مدت هفت روز ادامه خواهد داشت.



امیرعباس بقایی با بیان اینکه این انتخابات در چهار حوزه انتخابیه آذربایجان شرقی، تهران، خراسان جنوبی و خوزستان برگزار می‌شود، افزود: فرمانداری قم همانند وزارت کشور، امکان ثبت‌نام داوطلبان برای تمامی این حوزه‌های انتخابیه را فراهم کرده و متقاضیان می‌توانند با مراجعه به فرمانداری قم، مراحل قانونی ثبت‌نام خود را انجام دهند.



وی با تأکید بر ضرورت رعایت دقت، نظم و قانون‌مداری در تمامی مراحل اجرایی، اظهار کرد: تمامی زیرساخت‌ها، امکانات و نیروی انسانی مورد نیاز برای اجرای فرآیند ثبت‌نام پیش‌بینی شده و عوامل اجرایی فرمانداری قم با آمادگی کامل، این مأموریت را در چارچوب مقررات قانونی و در فضایی شفاف و منظم دنبال خواهند کرد.



فرماندار قم همچنین هماهنگی مستمر میان هیئت‌های نظارت و عوامل اجرایی را از الزامات برگزاری مطلوب انتخابات دانست و خاطرنشان کرد: تعامل سازنده میان دستگاه‌های مسئول، نقش مؤثری در صیانت از سلامت و اعتبار فرآیندهای انتخاباتی دارد.



در ادامه جلسه، حاضران ضمن بررسی جزئیات اجرایی ثبت‌نام، بر لزوم اجرای دقیق قوانین، پاسخگویی مناسب به داوطلبان و فراهم‌سازی شرایط مطلوب برای انجام این فرآیند تأکید کردند.