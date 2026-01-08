به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام جمال ایزدی بعدازظهر پنجشنبه در آئین اختتامیه چهل و هشتمین دوره مسابقات استانی قرآن کریم و مراسم تجلیل از افتخارآفرینان قرآنی خراسان رضوی با اشاره به اینکه قرآن محور همدلی است، اظهار کرد: ۵۶۷۶ نفر در چهل و هشتمین دوره مسابقات قرآن کریم خراسان رضوی شرکت کردند که ۱۵۰ برگزیده قرآنی خراسان رضوی تجلیل شدند.
معاون فرهنگی اجتماعی اداره کل اوقاف و امور خیریه خراسان رضوی با اشاره به مراحل برگزاری مسابقات گفت: مسابقات قرآن کریم در پنج مرحله شهرستانی، استانی، مقدماتی کشوری، کشوری و بینالمللی برگزار میشود. مرحله شهرستانی در خردادماه، مرحله استانی در مرداد و شهریور، مرحله مقدماتی کشوری در شهریور، و مسابقات کشوری در آبانماه برگزار شد. همچنین مسابقات بینالمللی قرآن کریم نیز از ۲۷ دیماه تا ۳ بهمنماه سال جاری در حرم مطهر رضوی برگزار خواهد شد.
وی با اشاره به رشد قابل توجه شرکتکنندگان افزود: در این دوره ۵ هزار و ۶۷۶ نفر در مسابقات ثبتنام کردند که نسبت به سال گذشته رشدی حدود ۲۵۰ درصدی داشته است. مسابقات در ۱۳ رشته برای رده سنی بالای ۱۸ سال و در ۲ رشته (قرائت و حفظ) برای زیر ۱۸ سال برگزار شد.
ایزدی ادامه داد: ۲۲۴ نفر به مرحله استانی راه یافتند که شامل ۶۱ نفر خانم و ۱۶۳ نفر آقا بودند. از این میان، ۲۷ نفر به مرحله کشوری راه پیدا کردند که در بخش آوایی ۱۲ نفر خانم و ۱۵ نفر آقا حضور دارند. در بخش معارفی نیز چهار نفر شامل سه خانم و یک آقا به مرحله کشوری راه یافتند.
معاون فرهنگی اجتماعی اداره کل اوقاف و امور خیریه خراسان رضوی افزود: در مجموع، ۱۵۰ نفر از برگزیدگان این دوره تقدیر میشوند که شامل ۷۸ نفر از برگزیدگان مرحله شهرستانی (۴۰ برادر و ۳۸ خواهر) و ۷۲ نفر از برگزیدگان مرحله استانی (۳۶ برادر و ۳۶ خواهر) هستند.
وی با تأکید بر لزوم انس و توجه بیشتر جامعه با قرآن کریم گفت: تمام افرادی که با این کتاب الهی مأنوس هستند، شایسته تقدیر و احتراماند. امیدواریم برگزیدگان استان در مرحله بینالمللی نیز افتخارات ارزشمندی برای خراسان رضوی رقم بزنند.
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