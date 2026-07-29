به گزارش خبرنگار مهر، محمدکاظم حججی عصر چهارشنبه در نشست مجمع عمومی سالیانه هیات ترایاتلون استان مرکزی اظهار کرد: برگزاری دورههای مربیگری و داوری در استانهای فعال، زمینه تربیت نیروهای متخصص، پویایی رشته و تقویت منابع درآمدی هیاتها را فراهم میکند.
وی افزود: مستندسازی منظم و دقیق عملکرد هیاتها، یکی از شاخصهای مهم ارزیابی فعالیت استانها محسوب میشود.
حججی تصریح کرد: ارائه گزارشهای مستند، زمینه برنامهریزی هدفمند فدراسیون برای حمایت و توسعه هیاتهای فعال را فراهم میکند.
وی ادامه داد: فدراسیون ترایاتلون با بهرهگیری از تمامی ظرفیتهای موجود، حمایت از برنامههای توسعهای، ارتقای سطح فنی ورزشکاران و تقویت زیرساختهای این رشته، زمینه حضور قدرتمند نمایندگان ایران در رقابتهای ملی و بینالمللی را فراهم خواهد کرد.
رئیس فدراسیون ترایاتلون جمهوری اسلامی ایران تاکید کرد: فدراسیون ترایاتلون با برنامهریزی برای توسعه این رشته در کشور، آموزش، استعدادیابی و تقویت نیروی انسانی را در اولویت قرار داده است.
وی افزود: همکاری با مدارس و بهرهگیری از ظرفیت دبیران تربیتبدنی، مسیر شناسایی استعدادهای جدید و توسعه پایگاه ورزشکاران ترایاتلون را هموار میکند.
حججی بیان کرد: هیاتهای فعال و برنامهمحور مورد حمایت فدراسیون قرار میگیرند و استان مرکزی نیز از ظرفیت لازم برای حضور در جمع هیاتهای برتر کشور برخوردار است.
وی گفت: گسترش دورههای مربیگری و داوری، توسعه ترایاتلون در مدارس و حمایت از استانهای فعال، از مهمترین برنامههای فدراسیون برای ارتقای جایگاه این رشته در کشور است.
حججی تصریح کرد: فدراسیون ترایاتلون با هدف توسعه این رشته در کشور، آموزش، استعدادیابی و تقویت نیروی انسانی را در اولویت برنامههای خود قرار داده است.
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