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۷ مرداد ۱۴۰۵، ۲۱:۲۱

حججی: مدارس محور استعدادیابی ترای‌اتلون در کشور است

حججی: مدارس محور استعدادیابی ترای‌اتلون در کشور است

اراک- رئیس فدراسیون ترای‌اتلون جمهوری اسلامی ایران گفت: آموزش، استعدادیابی و توسعه ترای‌اتلون در مدارس، اولویت‌های اصلی فدراسیون برای توسعه این رشته در کشور است.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدکاظم حججی عصر چهارشنبه در نشست مجمع عمومی سالیانه هیات ترای‌اتلون استان مرکزی اظهار کرد: برگزاری دوره‌های مربیگری و داوری در استان‌های فعال، زمینه تربیت نیروهای متخصص، پویایی رشته و تقویت منابع درآمدی هیات‌ها را فراهم می‌کند.

وی افزود: مستندسازی منظم و دقیق عملکرد هیات‌ها، یکی از شاخص‌های مهم ارزیابی فعالیت استان‌ها محسوب می‌شود.

حججی تصریح کرد: ارائه گزارش‌های مستند، زمینه برنامه‌ریزی هدفمند فدراسیون برای حمایت و توسعه هیات‌های فعال را فراهم می‌کند.

وی ادامه داد: فدراسیون ترای‌اتلون با بهره‌گیری از تمامی ظرفیت‌های موجود، حمایت از برنامه‌های توسعه‌ای، ارتقای سطح فنی ورزشکاران و تقویت زیرساخت‌های این رشته، زمینه حضور قدرتمند نمایندگان ایران در رقابت‌های ملی و بین‌المللی را فراهم خواهد کرد.

رئیس فدراسیون ترای‌اتلون جمهوری اسلامی ایران تاکید کرد: فدراسیون ترای‌اتلون با برنامه‌ریزی برای توسعه این رشته در کشور، آموزش، استعدادیابی و تقویت نیروی انسانی را در اولویت قرار داده است.

وی افزود: همکاری با مدارس و بهره‌گیری از ظرفیت دبیران تربیت‌بدنی، مسیر شناسایی استعدادهای جدید و توسعه پایگاه ورزشکاران ترای‌اتلون را هموار می‌کند.

حججی بیان کرد: هیات‌های فعال و برنامه‌محور مورد حمایت فدراسیون قرار می‌گیرند و استان مرکزی نیز از ظرفیت لازم برای حضور در جمع هیات‌های برتر کشور برخوردار است.

وی گفت: گسترش دوره‌های مربیگری و داوری، توسعه ترای‌اتلون در مدارس و حمایت از استان‌های فعال، از مهمترین برنامه‌های فدراسیون برای ارتقای جایگاه این رشته در کشور است.

حججی تصریح کرد: فدراسیون ترای‌اتلون با هدف توسعه این رشته در کشور، آموزش، استعدادیابی و تقویت نیروی انسانی را در اولویت برنامه‌های خود قرار داده است.

کد مطلب 6903267

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