به گزارش خبرنگار مهر، محمد احمدزاده ظهر پنجشنبه در آئین اختتامیه چهل و هشتمین دوره مسابقات استانی قرآن کریم و تجلیل از افتخارآفرینان این استان در مرحله استانی مسابقات سراسری قرآن کریم که در تالار نور برگزار شد، اظهار کرد: توفیق الهی را شاکریم که در سایه عبادت با قرآن کریم و در جوار بارگاه منور امام مهربانیها، حضرت علی بن موسیالرضا (ع)، شاهد برگزاری و اختتام چهلوهشتمین دوره مسابقات قرآنی استان خراسان رضوی هستیم.
مدیر کل اوقاف و امور خیریه خراسان رضوی با تأکید بر جایگاه قرآن کریم در جامعه اسلامی گفت: قرآن کریم کتاب هدایت، عزت و کرامت انسان است و بیتردید جامعهای که با قرآن مأنوس باشد، از انحرافها، آسیبهای فرهنگی و بحرانهای اخلاقی مصون خواهد ماند.
وی تصریح کرد: برگزاری اینگونه مسابقات قرآنی صرفاً یک رقابت نیست، بلکه جلوهای از نهضت قرآنی، تربیت نسل مؤمن و ترویج سبک زندگی قرآنی در جامعه اسلامی به شمار میرود.
احمدزاده ادامه داد: این دوره از مسابقات با حضور ارزشمند قاریان، حافظان و نخبگان قرآنی برگزار شد و بار دیگر نشان داد که استان خراسان رضوی، به برکت وجود مرقد مطهر امام علیبنموسیالرضا (ع)، یکی از قطبهای مهم فعالیتهای قرآنی کشور است.
مدیر کل اوقاف و امور خیریه خراسان رضوی خاطرنشان کرد: امیدواریم با اتکا به نیات واقفان خیراندیش و حمایت ناظرین و پشتیبانان اینگونه فعالیتها، بتوانیم در راستای تحقق منویات مقام معظم رهبری (مدظلهالعالی) در حوزه فعالیتهای قرآنی، کشف و پرورش استعدادها و تعمیق انس آحاد جامعه با قرآن کریم، به وظیفه خود عمل کنیم.
وی گفت: امید داریم ثمره این مسابقات تنها به کسب رتبه و دریافت لوح تقدیر محدود نشود، بلکه آغاز مسیری روشن برای تربیت خادمان قرآن، مبلغان معارف الهی و الگوهای اخلاقی در جامعه اسلامی باشد.
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