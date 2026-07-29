به گزارش خبرنگار مهر، نعمت‌اله پایان عصر چهارشنبه در آیین بدرقه کاروان گروه سرود «رهپویان یاس» برای حضور در مسیر پیاده‌روی اربعین که در مقبره‌الشعرای تبریز برگزار شد، اظهار کرد: هنر سرود در صورت برخورداری از محتوای اصیل، می‌تواند به یکی از ارکان اصلی تبلیغ و ترویج فرهنگ اسلامی تبدیل شود و پیام‌های فرهنگی و دینی را با سرعت و اثربخشی بیشتری به مخاطبان منتقل کند.

وی با اشاره به سابقه فعالیت‌های گروه سرود «رهپویان یاس» افزود: این گروه تنها یک مجموعه هنری نیست، بلکه مجموعه‌ای متعهد در مسیر خدمت به ارزش‌های انقلاب اسلامی است که از نخستین روزهای جنگ تحمیلی سوم، همگام با مردم در میدان حضور داشته و با اجرای آثار فاخر و ارزشمند، نقش‌آفرینی کرده است.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان شرقی با بیان اینکه «رهپویان یاس» در حال تبدیل شدن به یک مکتب فرهنگی است، گفت: اعضای این گروه به عنوان سفیران فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، با الهام از مکتب شهدا و تکیه بر هنر متعهد، در مسیر ترویج ارزش‌های اسلامی و انقلابی گام برمی‌دارند.

پایان با اشاره به اعزام این گروه به مسیر پیاده‌روی اربعین خاطرنشان کرد: همان‌گونه که اعضای این گروه طی ماه‌های گذشته حضوری فعال و مؤثر در عرصه‌های فرهنگی داشته‌اند، در ایام اربعین نیز با اجرای برنامه‌های هنری و ارزشی، پیام‌آور فرهنگ عاشورا و مکتب اهل‌بیت (ع) خواهند بود.