به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدرضا هاشمی عصر پنج شنبه در شورای هماهنگی روابط عمومیهای دستگاههای اجرایی استان با قدردانی از تلاش اصحاب رسانه و مدیران روابط عمومی اظهار کرد: روابط عمومیها در سفرهای رئیسجمهور و پیگیری مطالبات استان نقش مؤثری ایفا کردند و نتیجه این پیگیریها، جذب اعتبارات قابل توجه برای خراسان جنوبی بود.
وی افزود: ۱۵ همت اعتبارات عمرانی برای استان اخذ و از هفته گذشته تزریق آن آغاز شده است.
وی گفت: همچنین ۱۶ همت تسهیلات بانکی در دستور کار قرار دارد و در مجموع ۳۳ همت تفاهمنامه با امضای رئیسجمهور منعقد شده است.
استاندار خراسان جنوبی با اشاره به افتتاح پروژههای بزرگ صنعتی در استان گفت: اجرای طرحهایی مانند فولاد قائن با سرمایهگذاری ۳۰ هزار میلیارد تومانی و ایجاد اشتغال برای بیش از هزار نفر، نشاندهنده حرکت جدی استان در مسیر توسعه است.
هاشمی با بیان اینکه کشور درگیر یک جنگ تمامعیار اقتصادی است، تصریح کرد: اصلاحات اقتصادی و اصلاح ارز ترجیحی یک جراحی بزرگ بود که طبیعی است با سختیهایی همراه باشد، اما هدف آن رساندن یارانهها به انتهای زنجیره و به دست مردم است.
وی ادامه داد: در طرح کالابرگ، میانگین بهرهمندی دهکهای یک تا سه در کشور ۶۲ درصد است، در حالی که این رقم در خراسان جنوبی به ۸۴ درصد رسیده که نشاندهنده همراهی و مدیریت مناسب در استان است.
استاندار خراسان جنوبی با قدردانی از صبوری مردم استان گفت: مردم خراسان جنوبی بار دیگر نجابت و همراهی خود را نشان دادند و این همراهی شایسته تقدیر است.
هاشمی با تأکید بر لزوم تبیین درست طرح بهبود معیشت دولت برای مردم اظهار کرد: دشمنان با استفاده از شبکههای معاند به دنبال ایجاد نگرانی و التهاب هستند و وظیفه ما مدارا، گفتوگو و روشنگری است.
وی اطمینان داد: کالاهای اساسی به اندازه کافی در استان موجود است و جلسات تنظیم بازار به صورت مستمر برگزار میشود.
وی گفت: خراسان جنوبی پایینترین نرخ مرغ در کشور را دارد و قیمت بسیاری از کالاهای اساسی در استان کمتر از میانگین کشوری است.
استاندار خراسان جنوبی گفت: خرید هیجانی به بازار آسیب میزند و مردم نباید نگران تأمین کالاهای اساسی باشند، همراهی کسبه و تولیدکنندگان استان در کنترل بازار قابل تقدیر است.
هاشمی با بیان اینکه بیش از پنج هزار و ۷۰۰ فروشگاه برای اجرای طرح کالابرگ در استان پیشبینی شده است، افزود: همه دستگاهها وظیفه دارند با تولید محتوای مناسب، اطلاعرسانی شفاف، امیدآفرینی و اطمینانبخشی، این طرح بزرگ اقتصادی را به سرانجام برسانند.
وی در پایان با قدردانی از رسانههای محلی، پایگاههای خبری، خبرگزاری ها و مدیران روابط عمومی استان تأکید کرد: شما فرماندهان خط مقدم جهاد تبیین هستید و با همدلی، صداقت و کار میدانی میتوانیم این مسیر را با موفقیت طی کنیم.
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