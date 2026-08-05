هفته دولت فرصتی برای امیدآفرینی و تبیین دستاوردهای نظام است

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدرضا هاشمی ظهر چهارشنبه در نشست ستاد بزرگداشت هفته دولت با گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان رجایی و باهنر، هفته دولت را بهترین فرصت برای تبیین خدمات نظام و دولت دانست و اظهار کرد: تمامی برنامههای این هفته باید با محوریت مردم، با حضور اقشار مختلف جامعه و همراه با اطلاعرسانی شفاف از دستاوردهای دولت برگزار شود.
وی با بیان اینکه خدمترسانی به مردم محدود به هفته دولت نیست، افزود: همه روزها، روز تلاش و خدمت است اما هفته دولت فرصت مناسبی برای معرفی منسجم پروژهها و اقدامات شاخص دولت به مردم به شمار میرود.
استاندار خراسان جنوبی با تأکید بر اینکه افتتاح پروژهها باید با حضور مردم و برای مردم انجام شود، بیان کرد: هیچ پروژهای نباید پیش از تکمیل زیرساختها و آمادگی کامل به بهرهبرداری برسد و مدیران دستگاههای اجرایی و فرمانداران موظفند پیش از افتتاح، وضعیت پروژهها را بهدقت بررسی کنند.
هاشمی ثبت کامل اطلاعات پروژههای هفته دولت در سامانه «منتاک» را ضروری دانست و گفت: اطلاعات ثبتشده، مبنای گزارشهای ملی و ارائه عملکرد استان به وزارت کشور و هیئت دولت خواهد بود، از این رو هیچ پروژهای نباید از این فرآیند جا بماند.
وی با اشاره به جایگاه پروژههای بخش خصوصی در برنامههای هفته دولت، اظهار کرد: طرحهایی که موجب رونق تولید، جذب سرمایهگذاری و ایجاد اشتغال میشوند، باید در اولویت معرفی و افتتاح قرار گیرند و آثار اقتصادی آنها به صورت شفاف برای مردم تبیین شود.
استاندار خراسان جنوبی از برنامهریزی برای حضور اعضای هیئت دولت و تعدادی از مقامات کشوری در استان طی هفته دولت خبر داد و افزود: تلاش میشود پروژههای مهم و اثرگذار با حضور مسئولان کشوری به بهرهبرداری برسد.
هاشمی همچنین بر برگزاری نشستهای خبری، دیدار با خانوادههای معظم شهدا، ائمه جمعه، نخبگان و اقشار مختلف مردم در هفته دولت تأکید کرد و گفت: مدیران باید از این فرصت برای تشریح عملکرد دستگاههای اجرایی، امیدآفرینی و تقویت اعتماد عمومی بهره بگیرند.
وی با تبریک پیشاپیش روز خبرنگار، از تلاش خبرنگاران، فعالان رسانهای، مطبوعات، پایگاههای خبری و صدا و سیما در مسیر جهاد تبیین و امیدآفرینی قدردانی کرد و افزود: مدیران باید برنامههای تقدیر از خبرنگاران و تبیین خدمات دولت را در دستور کار قرار دهند.
استاندار خراسان جنوبی تأکید کرد: اطلاعرسانی صحیح و شفاف از دستاوردهای نظام و دولت، نقش مهمی در آگاهیبخشی و افزایش اعتماد عمومی دارد.
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