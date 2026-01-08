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۱۸ دی ۱۴۰۴، ۱۹:۲۰

عراقچی: همچنان از مقاومت و اهداف بزرگ آن حمایت می‌کنیم

عراقچی: همچنان از مقاومت و اهداف بزرگ آن حمایت می‌کنیم

وزیر امور خارجه گفت: ما همچنان از مقاومت و اهداف بزرگ آن در مقابله با اشغالگری و ظلم و تجاوزگری حمایت می‌کنیم.

به گزارش خبرنگار مهر، سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه کشورمان در جوار مزار شهید سید حسن نصرالله در لبنان گفت: ما همچنان از مقاومت و اهداف بزرگ آن در مقابله با اشغالگری و ظلم و تهاجماتی که از طرف رژیم صهیونیستی صورت می‌گیرد، حمایت می‌کنیم و به حمایت خود ادامه می‌دهیم.

وی ضمن تمجید از نقش ماندگار و الهام‌بخش شهید سید حسن نصرالله در دفاع از عزت و استقلال لبنان در برابر تعدیات و اشغالگری رژیم صهیونیستی، مقاومت مردم لبنان را تجلی دفاع عزتمندانه از کرامت و شرافت انسانی دانست.

وزیر امور خارجه با تأکید بر مواضع اصولی جمهوری اسلامی ایران در رابطه با لبنان تصریح کرد: ایران همواره از استقلال، وحدت ملی و تمامیت ارضی لبنان حمایت کرده و ضمن تاکید بر حق ذاتی لبنان برای مقاومت و دفاع در برابر اشغالگری و تجاوزات رژیم صهیونیستی، به‌دنبال تقویت و گسترش روابط با این کشور در همه زمینه‌های مورد علاقه طرفین از جمله در حوزه‌های اقتصادی، تجاری، علمی، گردشگری است و این روابط را در راستای منافع مشترک دو ملت می‌داند.

کد مطلب 6717911
رامین عبداله شاهی

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    نظرات

    • ۱۴:۲۳ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۹
      0 1
      پاسخ
      در برخی شهرهای کشور هم عوامل تروریست تحت حمایت آمریکا و رژیم صهیونی به اموال عمومی و شخصی مردم خسارت وارد کردند. و این در حالی است که مذاکره ایران با آمریکا، کشورهای اروپایی، روسیه، چین، ژاپن و... از سال 1392 تاکنون به نفع مردم ایران و کشور ایران نبوده است و هم عامل اصلی همه مشکلات مردم ایران و کشور ایران بوده است. حضور نیروهای تروریستی آمریکایی در عراق، قطر و منطقه 100 درصد فقط تهدیدی برای ملت ایران و حکومت نظام جمهوری اسلامی بوده است.

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