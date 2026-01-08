به گزارش خبرنگار مهر، سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه کشورمان در جوار مزار شهید سید حسن نصرالله در لبنان گفت: ما همچنان از مقاومت و اهداف بزرگ آن در مقابله با اشغالگری و ظلم و تهاجماتی که از طرف رژیم صهیونیستی صورت می‌گیرد، حمایت می‌کنیم و به حمایت خود ادامه می‌دهیم.

وی ضمن تمجید از نقش ماندگار و الهام‌بخش شهید سید حسن نصرالله در دفاع از عزت و استقلال لبنان در برابر تعدیات و اشغالگری رژیم صهیونیستی، مقاومت مردم لبنان را تجلی دفاع عزتمندانه از کرامت و شرافت انسانی دانست.

وزیر امور خارجه با تأکید بر مواضع اصولی جمهوری اسلامی ایران در رابطه با لبنان تصریح کرد: ایران همواره از استقلال، وحدت ملی و تمامیت ارضی لبنان حمایت کرده و ضمن تاکید بر حق ذاتی لبنان برای مقاومت و دفاع در برابر اشغالگری و تجاوزات رژیم صهیونیستی، به‌دنبال تقویت و گسترش روابط با این کشور در همه زمینه‌های مورد علاقه طرفین از جمله در حوزه‌های اقتصادی، تجاری، علمی، گردشگری است و این روابط را در راستای منافع مشترک دو ملت می‌داند.