تعیین تکلیف بودجه سلامت در کمیسیون بهداشت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خانه ملت، اعضای کمیسیون بهداشت مجلس در هفته جاری بررسی منابع و مصارف بخش سلامت در لایحه بودجه ۱۴۰۵ را با حضور مسئولان مربوطه در دستور کار دارد و گزارش نهایی به کمیسیون تلفیق ارائه می‌شود.

بر اساس این برنامه، اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، روز یکشنبه ۲۱ دی ماه ۱۴۰۴ به بررسی منابع و مصارف بخش سلامت در لایحه بودجه ۱۴۰۵ با حضور معاون توسعه و مدیریت منابع وزارت بهداشت، معاون سازمان برنامه و بودجه، مسئولان دیوان محاسبات و کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس می‌پردازند.

کمیته طرح‌ها و لوایح کمیسیون بهداشت و درمان در روز دوشنبه ۲۲ دی ماه ۱۴۰۴ هم ادامه بررسی بخش سلامت لایحه بودجه ۱۴۰۵ را در دستور کار دارد.

همچنین روز سه شنبه ۲۳ دی ماه ۱۴۰۴ ادامه بررسی بودجه بخش سلامت لایحه بودجه ۱۴۰۵ و پیشنهادات واصله نمایندگان و ارائه گزارش نهایی به کمیسیون تلفیق انجام می‌شود.