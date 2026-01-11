مومنی: روند اغتشاشات کاهشی شد؛ تغییر مبلغ کالابرگ متناسب با قدرت خرید

به گزارش خبرنگار مهر، اسکندر مؤمنی، وزیر کشور در گفتگویی تلویزیونی اظهار کرد: قبلاً به برخی از کالاها از جمله کالاهای اساسی ارز ترجیحی تخصیص داده میشد تا با قیمت مناسب به دست مردم برسد ولی متأسفانه این اتفاق نمیافتاد، بلکه به جای ثابت بودن قیمتها، نوسان قیمتی در این نوع کالاها خیلی بالا بود.
وی افزود: این دوگانگی که اتفاق افتاد دولت تصمیم گرفت ارز ترجیحی یا ارزان را به واردکنندهها و تولید کنندهها ندهد و همان را به صورت کالابرگ برای مصرفکننده نهایی که خود مردم هستند در نظر بگیرد و پرداخت کند.
وزیر کشور ادامه داد: دولت وقتی دید این مجموع درآمد که به ارز ترجیحی تبدیل شده و در حال از بین رفتن است و بخش عمدهای از آن در بازار آزاد فروخته میشود تصمیم گرفت این کار را انجام بدهد و ارز را به مصرف کننده نهایی برای تأمین معیشت و خرید کالای اساسی برساند.
مؤمنی تصریحی کرد: دولت در این کار و تخصیص کالابرگ از واژه علیالحساب استفاده کرد که این یعنی مقدار در نظر گرفته شده به صورت شناور در حال تغییر است و این مبلغ با قدرت خرید مردم تغییر خواهد کرد.
وی در ادامه سخنان خود با اشاره به اغتشاشات پیش آمده در کشور گفت: کسانی هستند که نمیخواهند صدای اعتراض مردم به دولت شنیده شود و سریعاً اعتراضها را به سمت اغتشاش میبرند. در دوران قبل هم همین شکل بود و مردم خیلی آرام مطالباتی داشتند، ولی در نهایت عدهای آشوبگر و تعلیم دیده و لیدر، اعتراضها را به سمت اغتشاش و تخریبگری سوق دادند.
مؤمنی اضافه کرد: این اشخاص افرادی آموزش دیده هستند که هدف داشتند؛ شروع به تخریب همه چیز از قبیل خانههای مردم، اتوبوسها خودروهای آتش نشانی و بیتالمال و بیمارستانها، مساجد و تمامی المانهای ایران عزیزمان کردند، اما با رشادت نیروهای حافظ امنیت و انتظامی این هدف پوچ با شکست مواجه شد.
وی در پایان تاکید کرد: در مجموع شرایط آشوبها و خرابکاریها رو به کاهش است.
وزیر کشور افزود: متاسفانه تروریستهای مسلح یکی از نیروهای حافظ امنیت ما را با چاقو گردنش را بریدند و به خیلی از اماکن و مقرهای پلیس حمله کردند و خیلی از این صحنهها هنوز دیده نشده است. عوامل تروریستی بدانند وقتی نیروهای نظامی و انتظامی در این آشوبها شهید میدهند یعنی تا پای جان در دفاع از کشور و هم میهنانش ایستاده است.
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